Überraschung: Kevin Schäfer sagt "Forsthaus Rampensau" ab

Reality-TV-Star Kevin Schäfer, aktuell in der Villa der Versuchung zu sehen, hat seine Teilnahme an einer weiteren Show nun abgesagt. Eigentlich sollte er dieses Jahr bei Forsthaus Rampensau dabei sein, doch sein Terminkalender ließ das nicht zu. Im Interview mit Promiflash erklärte Kevin jetzt: "Ich hätte auch eigentlich ins Forsthaus einziehen sollen, das hätte ich auch, aber ich habe abgelehnt, weil es einfach körperlich nicht drin war." Nach einer Phase intensiver Dreharbeiten habe er die Reißleine ziehen müssen.

Schon im Vorfeld hatte Kevin zahlreiche TV-Projekte abgedreht. So stand er unter anderem für Dreharbeiten in Südamerika vor der Kamera und wird demnächst in einer neuen ProSieben-Show zu sehen sein, die ab dem ersten September startet. "Ich habe dieses Jahr schon wirklich sehr, sehr viel gemacht. Ich habe jetzt gerade eine Pause", erklärte der Reality-Star. Wer sein Partner bei "Forsthaus Rampensau" gewesen wäre, wollte Kevin trotz aller Offenheit nicht mitteilen. "Das werde ich auf gar keinen Fall verraten", scherzt er geheimnisvoll.

Sein Rückzug zeigt, wie anstrengend der ständige Wechsel zwischen Reality-Formaten sein kann. Kevin ist seit Jahren fester Bestandteil der Szene und trat bereits in Shows wie The 50 oder Kampf der Realitystars auf. Trotz seiner Erfahrung kennt auch er den Punkt, an dem Schluss sein muss. "Irgendwann reicht es doch mal. Man muss sich doch ein bisschen Pause gönnen", betonte der Reality-Star gegenüber Promiflash. Für seine Fans ist diese Auszeit gut nachvollziehbar. Nun bleibt abzuwarten, mit welchem Projekt Kevin demnächst wieder für Schlagzeilen sorgt.

IMAGO / BOBO Kevin Schäfer beim Bild Renntag im Mai 2025

Joyn / Michael de Boer Realitystar Kevin Schäfer, Kandidat bei "Villa der Versuchung" 2025

© Joyn Michaela Barresi und Kevin Schäfer, TV-Bekanntheiten