Bizarres Hochzeitsvideo: Jake Paul prügelt auf XXL-Torte ein

Oft zelebriert, aber doch immer eine heikle Angelegenheit: vermeintlich unterhaltsame Gästebeiträge auf Hochzeiten. Dass man sich hier mit seinen Liebsten im Vorfeld besser genau absprechen sollte, bewies jetzt Boxer Jake Paul (28) bei den Feierlichkeiten zur Eheschließung seines Bruders Logan (30) und Nina Agdal (33). Dort ließ er sich nicht zweimal bitten und sorgte mit seiner Darbietung für Unterhaltung der besonderen Art: Er lieferte sich einen Boxkampf mit einer dreistöckigen Luxustorte. Wie jedoch das von ihm geteilte Instagram-Video zeigt, bewies das feine Stück Konditorkunst erstaunliche Standfestigkeit, obwohl er wieder und wieder mit beiden Fäusten auf den Turm aus Creme und Teig einschlug.

Die Aktion stieß selbst bei Boxfans nicht auf restlose Begeisterung. Während Jake und Logan offensichtlich ihren Spaß hatten, gab es auch kritische Stimmen. Viele fragten sich, warum die aufwendig gestaltete Torte, deren Kosten vermutlich mehrere Tausend Euro betrugen, zerstört wurde. Einige Kommentatoren sahen darin eine Lebensmittelverschwendung und bezeichneten das Verhalten als respektlos, insbesondere gegenüber Nina, die möglicherweise bei der Planung der Torte beteiligt war. Manch einer witzelte gar, dass das Chaos und Jakes beinahe kindliches Draufgängertum eher an eine Studentenparty als an eine Hochzeit erinnerte.

Trotz der fragwürdigen Einlage des Boxers bleibt die Hochzeit für Logan und Nina ein unvergessliches Ereignis. Die beiden feierten ihre Liebe in einer glamourösen Zeremonie mit ihrer kleinen Tochter Esme und engsten Freunden am malerischen Comer See in Italien. Logan machte Nina vor zwei Jahren ebenfalls in Italien einen Heiratsantrag, und ihre enge Bindung zueinander scheint seitdem nur gewachsen zu sein. "Ich liebe dich und unsere wunderschöne Tochter so sehr", schwärmte der in Ohio geborene Influencer auf Instagram nach der Feier.

Imago Jake Paul im Juli 2025 in New York

Instagram / jakepaul Logan Paul und Nina Agdal, August 2025

Getty Images Jake Paul und Mike Tyson bei ihrem Boxkampf im November 2024

