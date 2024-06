Bestätigt: Er wird der neue Borussia-Dortmund-Cheftrainer!

Borussia Dortmund hat einen neuen Chef am Spielfeldrand. Der Fußballklub bestätigt nun selbst, wer sein neuer Cheftrainer wird. Es ist Nuri Şahin (35)! "Es ist mir eine große Ehre, Trainer von Borussia Dortmund sein zu dürfen", freut Nuri sich in der Pressemeldung des BVB und kündigt dann bereits Großes an: "Auf meine Aufgabe beim BVB freue ich mich sehr. Wir werden vom ersten Tag an mit viel Energie und großer Leidenschaft alles dafür tun, um den maximal möglichen Erfolg zu haben." Damit ersetzt der Sportler den vorherigen Trainer Edin Terzić – er ließ seinen Posten nach der vergangenen Saison auf eigenen Wunsch hinter sich.

Den BVB-Fans dürfte Nuri kein Unbekannter sein, denn ihn verbindet eine lange Geschichte mit dem BVB. Nach der Jugend in Dortmund spielte er gleich mehrere Saisons für die Schwarz-Gelben. 2017 wurde er sogar DFB-Pokalsieger. Bereits seit Januar ist er Assistenztrainer von Borussia. Zwischenzeitlich zog es ihn aber auch ins Ausland zu Real Madrid. Als I-Tüpfelchen seiner Karriere spielte er sogar bis 2017 in der türkischen Nationalmannschaft. Und der 35-Jährige könnte noch eine ganze Weile beim BVB bleiben – sollte FC-St.-Pauli-Coach Fabian Hürzeler nämlich nicht nach Brighton wechseln, ist Nuri der zweitjüngste Trainer der deutschen Bundesliga.

Auf einige BVB-Stars wird Nuri allerdings verzichten müssen. In diesem Jahr verkündeten nämlich unter anderem Mats Hummels (35) und Marco Reus (35) ihr Karriere-Aus beim BVB. Marco feierte Anfang Mai seinen Abschied nach zwölf Jahren, wohin es jetzt für ihn geht, steht offenbar noch nicht fest. Nur einen knappen Monat später hieß es auch für Mats Abschied nehmen. "Es war mir eine riesengroße Ehre und Freude, so lange für den BVB gespielt und den Weg von Platz 13 im Januar 2008 bis zu dem, was Borussia Dortmund heute darstellt, fast durchgehend mitgemacht zu haben", schrieb er bei Instagram. Auch hier ist die Zukunft noch ungewiss.

