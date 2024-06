So verliebt zeigten sich Prinz William und Kate bei Parade!

Am Samstag fand Trooping the Colour statt. Ein großer Teil der Festlichkeiten ist der Überflug von Jets über den Buckingham Palace. Dafür versammelt sich die gesamte königliche Familie auf dem Balkon, um dem Spektakel zuzusehen. Besonderes Augenmerk lag dabei auf Prinzessin Kate (42) und ihrem Gatten Prinz William (41). Für die beiden war es der erste gemeinsame Auftritt in sechs Monaten! Die Herzogin von Wales schien sichtlich glücklich und strahlte den Prinzen neben sich an. William wurde außerdem dabei beobachtet, wie er Kate neckisch anstieß und sich dann ganz nahe zu ihr lehnte, um ein paar Worte zu wechseln.

Auf dem Balkon standen neben dem verliebten Pärchen natürlich auch die drei gemeinsamen Kinder und das Königspaar. Auch König Charles (75) machte einen recht erfreuten, wenn auch manchmal emotional bewegten Eindruck. Für ihn ist es ebenfalls etwas ganz Besonderes, neben seiner Schwiegertochter auf dem Balkon stehen zu können. Bei den beiden wurde am Anfang dieses Jahres eine Krebserkrankung diagnostiziert, weshalb sie sich momentan in Behandlung befinden. Mit Kates Erscheinen bei dem Event konnte sehr lange nicht gerechnet werden, denn die Royal hatte sich komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Wie ein Sprecher des Palastes aber am Tag vor der Parade verkündete: "Seine Majestät ist hocherfreut, dass die Prinzessin an den Veranstaltungen teilnehmen kann."

Wie Kate selbst über Instagram am Tag vor der Parade mitteilte, ist sie noch nicht ganz über den Berg. Durch ihre Chemotherapie habe sie gute, aber auch noch viele schlechte Tage, an denen sie sich "schwach und müde fühlt und Ruhe braucht". Dennoch zeigt sie sich positiv gestimmt. "Ich hoffe, über den Sommer ein paar öffentliche Verpflichtungen wahrnehmen zu können", schrieb sie in ihrem Statement.

Anzeige Anzeige

Getty Images Die britische Königsfamilie, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate, Mitglied des britischen Königshauses

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von dem romantischen Moment zwischen Kate und William? Ich finde es total süß. Ihre Liebe könnten sie ruhig öfter zeigen. Ich finde, für dieses Event war es etwas unpassend. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de