"Carnaval de Paris"-DJ Dario G stirbt im Alter von 53 Jahren

Es heißt Abschied nehmen: Der berühmte DJ Paul Spencer, besser bekannt als Dario G, ist im Alter von 53 Jahren verstorben. Diese traurige Nachricht verkündete seine Familie mit einem Beitrag auf seinem Instagram-Account. "Mit großer Trauer geben wir heute das Ableben unseres geliebten Paul Spencer bekannt. Er war bis zum Schluss positiv gestimmt, aber das war ein Kampf, den er nicht mehr führen konnte. Er hinterlässt ein wunderbares musikalisches Erbe und viele glückliche Erinnerungen bei vielen Menschen. Jeder, der ihn liebte, wird ihn schmerzlich vermissen", lauten die rührenden Worte unter einem Bild, auf dem Paul seiner Leidenschaft nachgeht.

Auch die Freunde und Fans des Musikers sind wegen der Nachricht seines Ablebens in tiefe Trauer versetzt – sie widmen Paul letzte Worte auf der Social-Media-Plattform. So schreibt unter anderem der Produzent Sigala: "Es ist so traurig. Eine wahre Inspiration, er hat so vielen Menschen Freude bereitet und wird durch seine Musik ewig weiterleben." Die britische Wohltätigkeitsorganisation Macmillan Cancer Support meint: "Er war unglaublich nett und wird von allen vermisst, die ihn gekannt haben." Zudem bedanken sie sich für seine Unterstützung und Spenden, die er im vergangenen Jahr mit seinem Song "Savour the Miracle of Life" einbrachte.

Wie Paul im vergangenen Jahr bekannt gab, litt er an Darmkrebs. Auf Social Media nahm er seine Follower auf seinem Weg durch die Krankheit mit und veröffentlichte regelmäßig Updates zu seinem Gesundheitszustand. Zudem beglückte er seine Fans immer wieder mit neuer Musik – dafür war Paul nämlich besonders beliebt. 1998 wurde er durch die Veröffentlichung des Songs "Carnaval de Paris" berühmt, welcher damals für die Fußball-Weltmeisterschaft in Frankreich aufgenommen wurde.

