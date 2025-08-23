Unreif? Das denkt Bachelors-Hannah wirklich über Felix Stein

Hannah von Die Bachelors macht auf TikTok eine Ansage. In einem Video der diesjährigen Kandidatin steht geschrieben: "Du bist ja doch gar nicht so unreif für dein Alter, wie ich dachte." Dann blickt Hannah in die Kamera und kontert: "Du schon." Ein Seitenhieb gegen den Bachelor Felix Stein (33)? Der Rosenkavalier hatte bei ihrem letzten Date in der Show Zweifel an der Reife der 25-Jährigen geäußert – eine Aussage, die offenbar hängen geblieben ist.

Hannah lernte in diesem Jahr Felix bei "Die Bachelors" kennen. In Folge sieben nahm ihre Reise jedoch ein jähes Ende – sie bekam keine Rose von dem 33-Jährigen. Als Grund dafür nannte er ihre Unerfahrenheit. Im Finale entschied sich Felix dann schließlich für Seyma, mit der nach der Show allerdings keine Beziehung entstand. Während der Fotograf in der Show gut bei den Zuschauern ankam, drehte sich das Bild nach dem Finale und dem Wiedersehen etwas: Viele Fans zeigten sich enttäuscht von Felix' unreifem Verhalten.

Hannahs Hoffnungen auf die letzte Rose wurden enttäuscht. Das kennt auch Vivi – die 34-Jährige stand neben Seyma im Finale und ging in letzter Sekunde leer aus. Im Interview mit Promiflash sprach sie über ihre Gefühlslage in diesem Moment. "Natürlich war ich enttäuscht und auch verletzt, weil ich wirklich an unsere Verbindung geglaubt habe", gab sie zu. Im Gegensatz zu Hannah blickt Vivi jedoch positiv auf ihre Zeit in der Show zurück und pflegt ein gutes Verhältnis zu Felix. "Wir verstehen uns gut und stehen auch noch im Kontakt, aber wirklich nur als gute Freunde", schilderte sie.

RTL / Felix Stein Hannah, Kandidatin bei "Die Bachelors" 2025

RTL Felix Stein, "Die Bachelors" 2025

RTL Felix Stein und Vivi im Finale von "Die Bachelors" 2025

