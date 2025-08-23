Während er zu Hause war: Einbruch in Villa von Lionel Richie

Lionel Richie (76) erlebte kürzlich einen Schreckmoment in seinem Zuhause in Beverly Hills. Wie die Polizei gegenüber TMZ mitteilte, verschaffte sich ein Unbekannter in der Nacht Zugang zum Grundstück des Musikers, der sich währenddessen selbst im Haus aufhielt. Die installierte Alarmanlage schlug den Eindringling jedoch in die Flucht, bevor er etwas entwenden konnte. Die Polizei von Beverly Hills reagierte schnell auf den Notruf und nahm vor Ort einen Mann namens Michael John Bond unter dem Verdacht des Einbruchs fest.

Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Polizeibeamte haben bereits mit der Durchsicht der Überwachungskamera-Aufnahmen und anderen Beweisen begonnen, um weitere Details zur nächtlichen Tat aufzudecken. Lionel selbst hat sich bisher nicht öffentlich zu dem Vorfall geäußert, und auch sein Management blieb auf Anfragen zu einem Kommentar bisher still.

Mit seinem Erlebnis reiht sich der Musiker in eine wachsende Liste von Prominenten ein, die in letzter Zeit Opfer ähnlicher Angriffe geworden sind: So war Brad Pitts (61) Anwesen in Los Feliz im Sommer Ziel eines Einbruchs, während der Schauspieler sich in Japan aufhielt. Auch bei Nicole Kidman (58) und Keith Urban (57) wurde eingebrochen, als diese nicht zu Hause waren.

Getty Images Lionel Richie, Sänger

Getty Images Lionel Richie beim Krönungskonzert in Windsor im Mai 2023

