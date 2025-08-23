"Nur über meine Leiche": Nura schließt SXTN-Comeback aus

Nura (36) stellt eine Sache ein für alle Mal klar: Es wird kein Comeback des Hip-Hop-Duos SXTN geben. In einem TikTok-Video wendet sich die Musikerin direkt an ihre Fans, die seit Jahren auf eine Reunion hoffen. "Ich weiß nicht, wie oft ich eigentlich gesagt habe, dass ich keinen Bock habe und niemals – nur über meine Leiche – wieder in diese Band gehen würde", erklärt sie unmissverständlich. Dabei macht sie deutlich, dass sie mit dieser Phase ihres Lebens abgeschlossen hat. "Es ist vorbei. Ihr müsst es einfach wirklich annehmen, verinnerlichen und dann einfach damit abschließen", betont die Rapperin.

Die deutliche Ansage der 36-Jährigen kommt nicht von ungefähr. Sie berichtet in dem Clip von der andauernden Konfrontation mit Fragen nach einer Wiedervereinigung, die sie seit sieben Jahren begleiten – und zieht einen klaren Vergleich: "Es fühlt sich an wie ein Ex-Freund, der die ganze Zeit wiederkommen und es wieder versuchen will. Und ich habe nein gesagt. Schon 1000 Mal habe ich nein gesagt." Die "Eine gute Frau"-Interpretin lässt zudem keinen Zweifel daran, dass sie seit dem Ende von SXTN neue Wege beschreitet und erfolgreich ist. "Ich bin gut bedient, Leute. Mir geht's gut. Macht euch keine Sorgen", schließt sie ab.

Nura und Rapperin Juju (32) gründeten das Duo 2014 und feierten zahlreiche Erfolge. Rund vier Jahre später begannen die beiden Frauen jedoch, sich verstärkt auf Solo-Projekte zu konzentrieren, was im April 2019 schließlich zur Trennung führte. Mittlerweile geht die Künstlerin ihren eigenen Weg – offenbar mit großem Erfolg und viel Zufriedenheit. Sie veröffentlichte drei Alben und trat unter anderem bei der Fernsehsendung Sing meinen Song auf. Außerdem veröffentlichte sie ein autobiografisches Buch, das zum Bestseller wurde, startete ihren eigenen Podcast und übernahm Rollen in Film- und Serienproduktionen wie Die Discounter.

