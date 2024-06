Das verrät Luke Thompson über seine Zukunft in "Bridgerton"!

Im Moment fiebern Anhänger der beliebten Serie Bridgerton dem zweiten Teil der dritten Staffel entgegen, die am 13. Juni auf Netflix ausgestrahlt wird. Die Romanverfilmung von Julia Quinn erzählt die Liebesgeschichte der einzelnen Bridgerton-Geschwister und widmet sich in der aktuellen Staffel Colin Bridgerton und Penelope Featherington. Es stellt sich jedoch für viele Fans die Frage, mit welchem der Geschwister es in Staffel vier weitergeht? Einer der beliebtesten Anwärter ist Luke Thompson (35), der seit Staffel eins den charmanten Benedict Bridgerton verkörpert. Im Interview mit The View verrät er: "Es wäre großartig, wenn Benedict der nächste Hauptdarsteller wäre!"

Weiß der Brite etwa mehr? Der 35-Jährige gibt zu, dass er nicht darüber informiert sei, wer die Hauptrolle in der nächsten "Bridgerton"-Staffel spielen wird. Aus seiner Sicht wäre es allerdings eine gute Chance für seinen Seriencharakter Benedict, um ins Rampenlicht zu treten: "Ich weiß, dass es so schön ist und eines der besten Dinge an TV-Jobs, dass man einen Charakter wirklich in ausgiebiger Form erforschen und ihn langsam ausfüllen kann." Für ihn wäre es natürlich fantastisch, komplett in seine Rolle einzutauchen, aber momentan kann er lediglich abwarten. Es bleibt also auch für ihn eine Überraschung, um wen sich die vierte Staffel drehen wird!

Bisher hielt die Produktion sich genau an die Buchvorlage der Autorin. So folgte die erste Staffel der Storyline von Daphne, gespielt von Phoebe Dynevor (29), und ebenfalls korrekt in der Reihenfolge wurde die Liebesgeschichte von Anthony, verkörpert von Jonathan Bailey (36), in Staffel zwei erzählt. Die aktuelle Staffel wich jedoch von dieser Reihenfolge ab, da nicht Penelope und Colin, sondern Benedict als Nächstes im Zentrum der Handlung hätte stehen sollen. Dies fiel natürlich auch zahlreichen Fans auf und sorgte im Netz vorab für Verwirrung, wodurch die Showrunner schließlich ihre Entscheidung öffentlich erklärten.

LIAM DANIEL/NETFLIX Luke Thompson als Benedict Bridgerton in "Bridgerton"

Getty Images Luke Thompson und Luke Newton im Jahr 2022 in London

