Bestätigt: "Bridgerton" bekommt fünfte und sechste Staffel

Hochverehrte Leserschaft, uns ist zu Ohren gekommen, dass eine gewisse Netflix-Serie um zwei weitere Staffeln verlängert wird. Ja, richtig gehört! Gestern verkündete der Streaminggigant großartige Neuigkeiten für alle Bridgerton-Fans: Es wird noch eine fünfte und eine sechste Staffel geben. Das wurde auf Instagram mit einem Post von niemand Geringerem als Lady Whistledown bestätigt. "Geneigte Leserschaft, es gibt wahrlich Anlass zur Freude... Bridgerton kehrt zurück – für eine 5. und 6. Staffel. Staffel 4 erwartet uns im Jahre 2026", heißt es dazu in ihrem Gesellschaftsblatt alias in dem Netz-Beitrag.

Somit gibt es gleich doppelten Grund zur Freude: Es wird nicht nur zwei weitere Ausgaben von "Bridgerton" geben, sondern im kommenden Jahr ist Staffel vier bereits fertig zur Ausstrahlung. Dieses Mal steht Benedict Bridgerton (gespielt von Luke Thompson, 36) im Vordergrund – der wohl endlich in Sophie Baek (gespielt von Yerin Ha, 29) seine Traumfrau kennenlernt. Ein erster Trailer gab bereits einen kleinen Vorgeschmack auf das erste Aufeinandertreffen der beiden. Während eines Maskenballs seiner Mutter Violet hat Benedict plötzlich nur noch Augen für die schöne und anmutige Sophie...

Die vierte Staffel soll die moderne Variante der Cinderella-Geschichte erzählen. So schleicht sich Sophie, die es im Leben nicht leicht hat, als geheimnisvolle "Dame in Silber" auf den prunkvollen Maskenball – dort gerät sie schnell in das Visier des Casanovas der Familie Bridgerton. Zwar scheinen sich die Verantwortlichen dieses Mal ein wenig mit der Produktion zu beeilen. Doch den Fans dauert es schlichtweg noch zu lange, bis der nächste Bridgerton hoffentlich sein Happy End bekommt. "Meine Geduld ist jetzt schon am Ende", stellt beispielsweise ein User auf Social Media fest.

Anzeige Anzeige

Gavin Bond/Netflix Yerin Ha und Luke Thompson

Anzeige Anzeige

LIAM DANIEL/NETFLIX Luke Thompson als Benedict Bridgerton in "Bridgerton"

Anzeige Anzeige

Anzeige