Besondere Perücke sorgte bei "Bridgerton" für Tonprobleme

Queen Charlotte, gespielt von Golda Rosheuvel, ist einer der spektakulärsten Charaktere in der Netflix-Serie Bridgerton. Besonders ihre extravaganten Perücken, die in jeder Staffel immer aufwendiger gestaltet werden, sorgen regelmäßig für Staunen. Doch zuletzt bereitete eine dieser prächtigen Haar-Kreationen den Machern der Serie laut Entertainment Weekly unerwartete Probleme. In einer Szene der dritten Staffel, in der Charlotte eine Tanzaufführung besucht, trägt sie eine auffällige schneeweiße Perücke mit einem ganz besonderen Detail: Auf ihrem Kopf kreisen motorisierte Schwäne über einen künstlichen See. Das beeindruckende Kunstwerk hatte jedoch einen Haken – das batteriebetriebene Uhrwerk war schlicht zu laut und störte die Tonaufnahme.

Die Perücke, die ursprünglich bereits für die zweite Staffel entworfen worden war, wäre beinahe an diesem Problem gescheitert. Haar- und Make-up-Designerin Erika Ökvist verriet gegenüber Entertainment Weekly, dass das Geräusch des Mechanismus, ein deutlich hörbares Klick-Klick-Klick, während der Aufnahmen für Schwierigkeiten sorgte. Ihre Lösung war einfallsreich: Erika packte Schwämme und schalldämmendes Material in die Struktur, um das Problem zu beheben. Die Perücke wurde erst direkt am Set angepasst, da sie so voluminös war, dass Golda sie nicht im Auto tragen konnte. Trotz der außergewöhnlichen Herausforderung gelang es dem Team, die Vision umzusetzen, ohne den Drehplan zu gefährden.

Die aufwendigen Haar-Kreationen von Queen Charlotte gehören längst zu einem Markenzeichen der Serie, die seit ihrem Start 2020 ein weltweites Publikum begeistert. Dabei ist Golda nicht nur wegen ihres Talents, sondern auch durch ihre Geduld gefragt, denn die aufwendigen Perücken wiegen trotz ihrer Leichtbauweise aus synthetischem Material einiges. Haarteile dieser Art, die oft mithilfe von Metallkonstruktionen gestützt werden, haben eine lange Tradition im historischen Drama. Während die Schauspielerin die Eleganz der Regency-Zeit mühelos verkörpert, laufen hinter den Kulissen bereits die Dreharbeiten zu Staffel 4 von "Bridgerton". Fans dürfen also gespannt sein, welche opulenten Looks die Serie als Nächstes zu bieten hat.

Instagram / bridgertonnetflix Golda Rosheuvel als Queen Charlotte in "Bridgerton"

Getty Images Golda Rosheuvel bei der Premiere von "Dune" 2021

