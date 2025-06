Netflix-Panne enthüllt: Hier wurde bei "Bridgerton" gepatzt

In der beliebten Netflix-Serie Bridgerton haben aufmerksame Zuschauer einen Fehler entdeckt. In der dritten Folge der zweiten Staffel trägt Edmund Bridgerton, gespielt von Rupert Evans (48), einen Ehering. Für eine Serie, die zwar mit modernen Elementen spielt, dabei jedoch großen Wert auf historische Details legt, ist dies eine überraschende Unstimmigkeit. Männer trugen im frühen 19. Jahrhundert in England keine Eheringe, wie das North West Wedding Magazine bestätigt. Dieses symbolische Schmuckstück für Männer wurde erst im 20. Jahrhundert üblich, unter anderem durch die Weltkriege.

Ob es sich um einen Fehler des Kostümdesigns handelt oder der Ring vielleicht ein persönliches Schmuckstück des Schauspielers ist, bleibt unklar. Netflix hat sich laut Kino.de bislang nicht zu diesem Fauxpas geäußert. "Bridgerton"-Fans fragen sich jedoch, wie ein solches Detail übersehen werden konnte, zumal das Kostüm- und Designteam sonst großen Wert auf historische Authentizität legt. Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass historische Ungenauigkeiten in beliebten Serien für Aufsehen sorgen. Sie erinnern an andere Serienpannen, wie den legendären Coffee-to-go-Becher in Game of Thrones.

Trotz solcher kleinerer Kritikpunkte bleibt "Bridgerton" ein weltweiter Fan-Favorit. Während aktuell drei Staffeln der Serie zu sehen sind, können sich Zuschauer auf die vierte Staffel freuen, die bereits abgedreht ist. Im Mittelpunkt steht diesmal Benedict Bridgerton, gespielt von Luke Thompson (36). Über einen ersten Teaser-Trailer können sich Fans schon jetzt einen Vorgeschmack auf die neue Staffel holen, die ab Frühjahr 2026 auf Netflix verfügbar sein soll. Mit einem glamourösen Maskenball und einer romantischen Begegnung verspricht die kommende Staffel eine Fortsetzung voller emotionaler Höhepunkte und opulenter Inszenierungen.

Netflix / Bridgerton Luke Newton, Phoebe Dyvenor, Jessica Madsen und Ruth Gemmell in "Bridgerton"

Getty Images Rupert Evans, Schauspieler

LIAM DANIEL/NETFLIX Luke Thompson als Benedict Bridgerton in "Bridgerton"

