Simone Ashley bestätigt Rückkehr zweier "Bridgerton"-Figuren

Simone Ashley (29) hat in einem Interview Details zur kommenden vierten Staffel der Erfolgsserie Bridgerton verraten. Die Schauspielerin, bekannt für ihre Rolle als Kate Sharma, sprach in dem Podcast "I've Never Said This Before with Tommy DiDario" über ihre Rückkehr zur Serie. Dabei bestätigte sie, dass sowohl Kate als auch Anthony, gespielt von Jonathan Bailey (36), wieder Teil der Handlung sein werden. "Jonny und ich kommen zurück, und ich freue mich riesig, dass die Welt Yerin (29) und Luke (36) in dieser Staffel sehen wird", erzählte die Schauspielerin mit Begeisterung.

Zusätzlich reflektierte Simone über die Dreharbeiten der zweiten Staffel und erinnerte sich an die Szene, in der Anthony von einer Biene gestochen wird, die bei den Serienfans für viel Aufsehen sorgte und als eine der besten Szenen gilt. "Ich denke, wir haben diese Rückmeldung zu einigen Szenen in der Staffel bekommen, ganz besonders zu dieser", erzählte die Schauspielerin. Begeistert fügte sie hinzu: "Ich bin froh, dass es die Leute so mitgerissen hat." Gleichzeitig lobte sie die professionelle Zusammenarbeit mit ihrem Co-Star Jonathan. Die beiden Schauspieler seien während der Arbeit immer fokussiert gewesen, was maßgeblich zur Intensität der Szenen beigetragen habe.

Simone, die vor allem durch ihre Rolle in "Bridgerton" einem internationalen Publikum bekannt wurde, ist im Privatleben für ihre Bodenständigkeit und Hingabe zur Arbeit bekannt. Vor ihrer Zeit in der gefeierten Netflix-Serie war die britische Schauspielerin in kleineren Produktionen zu sehen, bis ihr mit der zweiten Staffel der Show der Durchbruch gelang. Über ihre Arbeit hinaus teilt Simone nur wenig aus ihrem Privatleben, gilt jedoch als sehr familienverbunden und humorvoll.

Getty Images Simone Ashley und Jonathan Bailey bei der Premiere von "Bridgerton" 2024

Getty Images Simone Ashley, Schauspielerin

