"Bridgerton"-Star Jonathan Bailey bleibt der Serie treu

Der beliebte Schauspieler Jonathan Bailey (37) hat bekannt gegeben, dass er seiner Rolle als Anthony Bridgerton in der Erfolgsserie Bridgerton auch weiterhin treu bleiben möchte. In einem Interview mit The Hollywood Reporter am 18. Juni erklärte er, wie sehr er es schätze, Teil dieser langlebigen Produktion zu sein. Seine Figur, die besonders in der zweiten Staffel für Aufsehen sorgte, wird auch in den angekündigten fünften und sechsten Staffeln mit dabei sein. Der 37-Jährige betonte, dass seine Hingabe zur Serie ungebrochen sei: "Ich war noch nie jemand, der einfach sagt: 'Danke und tschüss'. Das liegt nicht in meiner Natur."

Obwohl sich die Haupthandlung der Serie in jeder Staffel auf ein anderes "Bridgerton"-Familienmitglied konzentriert, bleibt Jonathan Bailey mit seiner Rolle weiterhin ein zentraler Bestandteil der Geschichte. Nach der eindrucksvollen Liebesgeschichte seines Charakterpaares Anthony und Kate Sharma in der zweiten Staffel übernimmt er seither unterstützende Funktionen im Ensemble. Der Schauspieler betonte zudem, wie sehr er den Wert von Charakterkonstanz und Story-Kontinuität insbesondere in langjährigen Projekten zu schätzen weiß.

Simone Ashley (30), die in der Serie Kate Sharma spielt, hat in der Vergangenheit ebenfalls ihre Begeisterung für das erfolgreiche Netflix-Projekt zum Ausdruck gebracht. Beide Darsteller haben mit ihrer Chemie in der zweiten Staffel die Zuschauer begeistert und waren mitverantwortlich für den Erfolg der Serie. Jonathan Bailey hat seine Karriere im Fernsehen bereits früh begonnen. Privat hält er sich jedoch eher bedeckt. Sein Engagement bei der Serie spricht für die Leidenschaft, die er für das Geschichtenerzählen aufbringt, und die Verbundenheit, die er mit der von Fans weltweit gefeierten Welt von "Bridgerton" empfindet.

Getty Images Jonathan Bailey, Schauspieler

Getty Images Jonathan Bailey bei den Emmy Awards 2024

Getty Images Simone Ashley und Jonathan Bailey bei der Premiere von "Bridgerton" 2024