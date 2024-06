Spiritueller Touch: So feiert Lauren Brant ihre Babyparty!

Lauren Brant (35) erwartet derzeit ihr viertes Kind mit Ehemann Barry Hall – und nahm dies zum Anlass für eine Babyparty! Ihre Feier stand wohl ganz unter einem New-Age- und Hippie-Motto und wirkte dabei sehr spirituell, wie die Ex-Hi-5-Bekanntheit in einem Video auf Instagram zeigt. In der Aufnahme ist zu sehen, wie in der Mitte eines Raums ein ritueller Kreis aus Kerzen und Kristallen errichtet worden war, um den Lauren und ihre Freunde zunächst saßen, während eine Praktikerin Kräuter um sie herum verbrannte. Zu einem späteren Zeitpunkt der Zeremonie lag die werdende Mama dann inmitten dieses Kreises, und die anderen legten Blumen um sie herum sowie Tarotkarten auf ihren Körper. Unter ihren Beitrag schrieb Lauren: "Das ist die Magie, die zur Verfügung steht, wenn man ein Dorf und eine Gemeinschaft von Frauen um sich herum hat, die man liebt und die einen zurücklieben."

Ihr "Segnungsweg" sei heilend und schön gewesen. Daher habe sich Lauren dazu entschieden, diesen "verletzlichen" Moment mit ihren Fans zu teilen – um anderen Schwangeren die gleiche Nachricht mit auf den Weg zu geben. "Ich möchte, dass jede Frau, die ein Kind bekommt, weiß und glaubt, dass ihr so sehr geliebt werdet, und wenn ihr eure Gemeinschaft findet – der Energieaustausch des Gebens und Empfangens reiner Liebe und Fürsorge ist lebensverändernd", führt die 35-Jährige weiter aus.

Ihre Schwangerschaft verkündete Lauren Anfang des Jahres im Netz. Dazu veröffentlichte sie eine Reihe an Schnappschüssen, auf denen sie strahlend mit Barry und ihren drei Kids posierte – und dabei sprang besonders ihr wachsender Babybauch ins Auge! Während sie diesen in einigen der Bilder liebevoll hielt, zeigten ihre Familienmitglieder auf einem anderen Foto auf ihn. Dazu schrieb sie: "Unser Jahr wird noch viel bunter."

Anzeige Anzeige

Instagram / laurenbrant Laurent Brant bei ihrer Babyparty im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / laurenbrant Laurent Brant bei ihrer Babyparty im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von dem Motto von Laurens Babyparty? Ich finde, dass es sehr schön klingt! Na ja, für mich wäre das nichts... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de