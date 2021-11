Sie ist im absoluten Babyglück! Im Sommer dieses Jahres überraschte die australische TV-Moderatorin Lauren Brant (32) mit ein paar süßen News: Sie hat ihren Partner Barry Hall geheiratet und erwartet den dritten Nachwuchs von ihm. Und nun war es endlich so weit: Lauren gab nun im Netz bekannt, dass ihr Sohn gesund und munter das Licht der Welt erblickt hat!

Via Instagram teilt die 32-Jährige diese niedliche Neuigkeit mit ihren Fans und veröffentlicht sogleich das erste Bild ihres Söhnchens inklusive weiterer Details. "Samson Andy Hall – unser wunderschöner kleiner Junge kam am 26.10.2021 um 6:18 Uhr als perfektes 3,535 Kilogramm schweres und 51 cm großes Bündel auf die Welt. Wir befinden uns in einer absoluten Liebesblase aus neugeborenen Gerüchen, Geräuschen, Küssen und Knuddeln", schwärmt das TV-Gesicht von seinem Baby.

Doch nicht nur die frischgebackenen Dreifach-Eltern sind hin und weg von ihrem Sohnemann – auch Samsons Geschwister kriegen nicht genug von ihrem Brüderchen: "Miller und Houston sind ganz vernarrt in ihren kleinen Bruder und unsere Herzen sind einfach so voll." Wie findet ihr den Namen Samson Andy? Stimmt in der Umfrage ab.

Instagram / laurenbrant Lauren Brant und Barry Hall

Instagram / laurenbrant Lauren Brant, TV-Star

Instagram / laurenbrant Lauren Brant mit ihren beiden Kindern

