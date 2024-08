"Drei Wochen mit Clay": Lauren Brants viertes Baby ist da

Lauren Brant (35) schwebt im absoluten Babyglück. Im vergangenen Monat durfte die australische TV-Persönlichkeit ihren langersehnten vierten Nachwuchs endlich auf der Welt willkommen heißen. Nun teilt die frischgebackene vierfache Mama eine zuckersüße Bilderreihe von den ersten Wochen mit ihrem Sprössling. Unter Fotos, auf denen sie ihren kleinen Sohnemann auf dem Arm hält oder ihm einen Schmatzer auf die Stirn drückt, schreibt Lauren: "Drei Wochen mit Clay."

Ein anderer Schnappschuss der Bilderreihe zeigt, wie zwei seiner älteren Geschwister den kleinen Clay liebevoll begutachten. Nicht nur die Familie freut sich über den Familienzuwachs: Auch Laurens Fans sind von der Niedlichkeit des kleinen Sprösslings entzückt. "Oh, wow, er ist wunderschön", "Er ist umwerfend und sieht genauso aus wie sein großer Bruder Miller" und "Er ist absolut bezaubernd, was für ein süßer Kerl", lauten nur einige der begeisterten Fan-Kommentare unter dem Beitrag im Netz.

Im Januar dieses Jahres überraschte Lauren ihre Community im Netz mit den süßen Babynews. Auf einem Foto mit ihrer Familie zeigte sie dafür stolz ihre kleine Babykugel und schrieb darunter: "Unser Jahr wird noch viel bunter." Im gleichen Atemzug verriet sie, dass der Bauchzwerg schon im Juli auf die Welt kommen soll. Und tatsächlich kam es so: Vor zwei Wochen verkündete sie die Geburt des kleinen Clays in den sozialen Medien. Unter ein Video des kleinen Mannes schrieb sie: "Unser Sohn wurde am 20. Juli 2024 um 20:33 Uhr in unseren liebevollen Armen zu Hause geboren."

Instagram / laurenbrant Lauren Brant mit ihrem Sohn Clay im August 2024

Instagram / laurenbrant Lauren Brant mit ihrem Sohn Clay im August 2024

