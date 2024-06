Kiffen beim Konzert? Megan Thee Stallion wehrt sich dagegen

Megan Thee Stallion (29) ist im Moment auf großer Tour. Bei ihrem Konzert in Houston musste die Rapperin ihren Fans gegenüber allerdings mal ein Machtwort sprechen. Denn ihr Publikum hatte anscheinend eine Vorliebe für Marihuana und wollte ihr Idol gerne daran teilhaben lassen. Während Megans Set kifften einige Fans und bliesen den Rauch in Richtung der Performerin. Das gefiel ihr nicht so gut, wie ein viraler Clip auf Instagram zeigte. "Ich sage euch, blast mir den Rauch nicht so ins Gesicht. Ich will nicht high sein. Wenn ich high werde, ist die Show vorbei. Dann geht es ab ins Krankenhaus, ruft die Polizei an", meinte Megan halb scherzend.

Ihr Kommentar kam bei den Fans von Marihuana gar nicht so gut an. Unter dem Video kommentierten sie, dass Megan nicht so spießig sein solle und sie sich von ihr nichts vorschreiben lassen. Aber Megans Fanbase stand felsenfest hinter der Rapperin. "Megan hat schon mehrfach erzählt, dass sie keine guten Erfahrungen mit dem Zeug gemacht hat. Es ist ihr Recht, so was bei ihrer eigenen Show zu fordern", hielt ein Supporter dagegen. Ein weiterer meinte: "Ihr seid so respektlos, wenn ihr echt glaubt, man soll euer Verhalten einfach akzeptieren!"

Obwohl Megans Tour ein großer Erfolg ist, läuft im Leben der Rapperin im Moment nicht alles rund. Ende April dieses Jahres war sie von einem ehemaligen Angestellten verklagt worden. Er hatte sie wegen Belästigung und Verstößen gegen das Arbeitsrecht beschuldigt. Wie Rolling Stone berichtete, hatten Megans Anwälte die Klage Ende Mai als "Unwahrheit, falsche Tatsachenbehauptung und haarsträubende Lüge" bezeichnet, die "weder eine tatsächliche noch eine rechtliche Grundlage hat und unbegründet ist". Seitdem wird die Klage abseits des Rampenlichts behandelt.

Getty Images Megan Thee Stallion bei den MTV Music Awards 2023

Getty Images Megan Thee Stallion, Rapperin

