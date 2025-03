Viel Haut, wenig Stoff: So nackt waren die Oscarparty-Looks

Die Oscars mögen einer der wichtigsten Abende für die Filmbranche sein, doch die wirklich gewagten Looks gibt es traditionell erst danach – bei der legendären Vanity-Fair-Afterparty. Auch in diesem Jahr ließen es die Stars nach der Preisverleihung nicht nur ausgelassen auf der Tanzfläche krachen, sondern auch mit ihren Outfits. Das unübersehbare Motto dabei? Nackte Eleganz – zumindest in den meisten Fällen.

Zoe Kravitz (36) bewies, dass auch viel Stoff aufregend sein kann: Ihr schwarzes, vorne hochgeschlossenes Kleid überraschte mit raffinierten Mesh-Einsätzen, die einen Blick auf ihren Rücken und Po freigaben

Weniger subtil zeigte sich Megan Thee Stallion (30) auf dem Yellow Carpet: Die Rapperin setzte auf pure Dramatik und ließ in einem grünen, mit Federn besetzten Dress tief blicken – inklusive offenherzigem Busen-Blitzer.

Auch Schauspielerin Olivia Wilde (40) zeigte sich BH-frei in einem durchsichtigen Chloé-Kleid mit Vintage-Charme, das kaum Spielraum für Fantasie ließ und ihr Spitzenhöschen gekonnt in Szene setzte.

Sofia Vergara (52) blieb ihrem eleganten Hollywood-Glamour treu: Der Modern Family-Star begeisterte in einem eisblauen, figurbetonten Kleid mit edlen Spitzen-Details, die verführerisch viel Haut durchschimmern ließen.

Für den extravagantesten Auftritt des Abends sorgte jedoch die Ex-Liebelei von Kanye West (47), Model Julia Fox (35): Ihr komplett transparentes Kleid war an den pikantesten Stellen lediglich mit Kunsthaar bedeckt – ein Look, der garantiert in Erinnerung bleibt.

Getty Images Zoe Kravitz bei der Vanity Fair Oscar Party 2025

Getty Images Megan Thee Stallion bei der Vanity Fair Oscar Party 2025

Getty Images Olivia Wilde bei der Vanity Fair Oscar Party 2025 in Beverly Hills

Getty Images Sofia Vergara bei der Vanity Fair Oscar Party 2025

Getty Images Julia Fox bei der Vanity Fair Oscar Party 2025