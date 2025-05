Diese Stars brachen Anna Wintours Met-Gala-Handyverbot

Anna Wintour (75) ist bekannt dafür, bei der glamourösen Met Gala in New York mit strenger Hand über Regeln und Abläufe zu wachen – doch einige Stars leisteten sich nun einen besonders mutigen Regelbruch. Beim großen Mode-Event am 5. Mai im Metropolitan Museum of Art hielten sich nicht alle Gäste an das seit Jahren geltende Handyverbot der Vogue-Chefin. Eigentlich ist es streng untersagt, im Inneren des Museums Smartphones zu benutzen oder Inhalte auf Social Media zu teilen. Doch Megan Thee Stallion (30), Halle Bailey (25) und Questlove konnten der Versuchung offenbar nicht widerstehen: Sie gewährten ihren Fans heimlich exklusive Einblicke hinter die prunkvollen Kulissen – trotz des Risikos, damit Missfallen zu erregen oder sogar eine Einladung für das nächste Jahr zu riskieren.

Dabei zeigte sich Rapperin Megan Thee Stallion besonders draufgängerisch: "Wir dürfen unsere Handys eigentlich nicht haben, aber wir machen es trotzdem", gestand sie lachend auf ihrem Instagram-Account. Sie filmte sich beim Snacken mit Doechii und Basketball-Star Angel Reese – ebenso tauchten Doja Cat (29), Lupita Nyong'o (42) und Serena Williams (43) später vor Megans Kamera auf. Auch Halle Bailey teilte einen heimlichen Selfie-Moment mit Sydney Sweeney (27) und "The White Lotus"-Star Lisa. Questlove wiederum ignorierte das Handyverbot ebenfalls und schoss sogar ein großes Gruppenbild im Badezimmer – unter anderem mit Lewis Hamilton (40), Tracee Ellis Ross (52) und Sarah Snook. Die Schnappschüsse gingen im Netz rasend schnell viral und sorgten für reichlich Gesprächsstoff.

Anna Wintour, die seit 1995 das Gesicht und die unangefochtene Instanz hinter der Met Gala ist, regiert das Modegipfeltreffen mit eiserner Hand – selbst die Sitzordnung prüft sie persönlich. Gerüchten, sie müsse sämtliche Outfits vorab absegnen, trat sie in diesem Jahr allerdings entschieden entgegen: "Viele rufen an und bitten um Rat, aber ich muss nichts genehmigen", erklärte die Modeikone bei Good Morning America. Die Met Gala gilt als prestigeträchtigster Abend der Modewelt und auch abseits des Rampenlichts ist Anna für ihre Disziplin und Loyalität gegenüber engen Freunden und Weggefährten bekannt – insbesondere, wenn es um gesellschaftliche Regeln geht. Wer bei ihren Veranstaltungen negativ auffällt, riskiert schnell seinen Platz im Mode-Olymp.

Getty Images Megan Thee Stallion bei der Vanity Fair Oscar Party 2025

Getty Images Halle Bailey, Sängerin

