Traurige Beichte: Deshalb wurde Chris Hemsworth Schauspieler

Hollywood-Hottie Chris Hemsworth (40) zählt heute zu den gefragtesten Schauspielern der Branche. Doch wie kam es eigentlich dazu, dass er diesen Berufsweg eingeschlagen hat? In einer Folge seiner Reality-Serie "Ohne Limits mit Chris Hemsworth" gesteht er, dass seine damalige Entscheidung auf eine schwierige Kindheit zurückzuführen sei. Dabei spielte vor allem die finanzielle Situation seiner Familie eine wichtige Rolle: "Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich Schauspielerei betrieben, um meine Eltern aus den Schulden zu holen". Schon als Kind störte es ihn sehr, wenn sein Vater ihm gegenüber äußerte, dass sie niemals die Schulden bei der Bank abbezahlen werden können.

Der 40-jährige Australier muss als Multimillionär heute vermutlich nicht mehr mit Geldproblemen kämpfen. Doch der große Erfolg hat seinen Preis. So befürchtet der Star jetzt, dass ihn seine ruhmreiche Karriere langsam umbringen könnte. Er schildert sein Dilemma sehr offen: "Was mir große Angst macht und Stress hervorruft, ist, wenn ich versuche, mich um zu viele Dinge, zu viele Projekte zu kümmern. Ich habe immer noch diesen Gedanken, dass alles verschwinden wird, wenn ich nicht ständig zustimme." Diesen ungelösten Stress spüre er bis heute. Chris gibt zu, dass ihn seine geschilderte Situation bisher sogar maßgeblich bei der Auswahl seiner beruflichen Projekte beeinflusste. Er sei jedoch entschlossen, sein Leben nicht davon beherrschen zu lassen.

Beim Dreh für seine Serie erfuhr der Beau davon, dass er ein erhöhtes Risiko hat, an Alzheimer zu erkranken. Kurz nach Bekanntwerden der Nachricht machte der Schauspieler eine kurze Pause und verbrachte die freie Zeit mit seiner Familie. Inzwischen ist er jedoch wieder auf die große Leinwand zurückgekehrt. Aktuell können ihn seine Fans im neuen Kinofilm "Furiosa: A Mad Max Saga" an der Seite von Anya Taylor-Joy (28) sehen. Berichten zufolge verzeichnet die Neuerscheinung allerdings absolut keine Erfolge, ganz im Gegenteil: Er floppt gewaltig an den Kinokassen.

Anzeige Anzeige

"Thor – Love and Thunder" Chris Hemsworth als Thor

Anzeige Anzeige

Getty Images Chris Hemsworth und Anya Taylor-Joy bei der Premiere von "Furiosa: A Mad Max Saga"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Seid ihr überrascht davon, welche Gründe Chris zur Schauspielerei brachten? Total! Ich habe das bei ihm überhaupt nicht erwartet. Ich bin nicht wirklich überrascht. Es sind ja ganz nachvollziehbare Gründe. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de