Chris Hemsworth hilft bei Suche nach einem vermissten Freund

Chris Hemsworth (41), bekannt aus den Thor-Filmen, sorgt aktuell nicht wegen eines neuen Filmprojekts, sondern aufgrund eines ernsthaften Vorfalls für Schlagzeilen. Der Schauspieler wurde gesichtet, wie er gemeinsam mit der Polizei nach seinem verschwundenen Freund, Detective Inspector Jay Notaro, suchte. Der 45-jährige Polizist verschwand laut The Courier Mail am Dienstagmorgen in der Nähe der ostaustralischen Byron Bay, während er am Broken Head Reserve surfte. Jay, ein enger Freund und Teil von Chris' Surfergruppe, war offenbar zur Feier seines Geburtstages in der Gegend, bevor er plötzlich als vermisst gemeldet wurde. Seine Surfausrüstung wurde am nächsten Tag unbeschädigt am Strand gefunden.

Die gemeinsamen Freunde, darunter auch der ehemalige Profisurfer Luke Munro, sind ebenso in Sorge und gaben an, dass Jay regelmäßig in Broken Head surfte und ein erfahrener Schwimmer sei. Laut den Einsatzkräften waren die Bedingungen auf dem Wasser zum Zeitpunkt seines Verschwindens ruhig, was die Situation noch mysteriöser macht. Die Ermittlungen und die Suchaktionen laufen derzeit auf Hochtouren, unterstützt von Wasserpolizei, Flugstaffeln und Rettungsschwimmern. Inzwischen äußerte sich auch Ian Leavers, ein langjähriger Freund und Kollege von Jay, hoffnungsvoll gegenüber der Zeitung: "Wir beten, dass er wohlbehalten gefunden wird. Er ist einer der besten Polizisten, die ich kenne."

Chris ist längst für seine enge Verbindung zum Meer bekannt und verbringt viel Zeit mit Familie und Freunden am Strand. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Elsa Pataky (48) und den drei Kindern wird er regelmäßig beim Surfen in der Byron Bay gesehen. Erst kürzlich beeindruckte der Hollywood-Star mit seinen Surf-Skills bei den letzten warmen Tagen in Australien. Seine Begeisterung für körperliche Aktivität und die Liebe zur Natur verbindet ihn auch mit Freunden wie Jay, mit denen der Schauspieler regelmäßig Abenteuer am Ozean unternimmt.

Instagram / chrishemsworth Chris Hemsworth im September 2024

Instagram / elsapataky Chris Hemsworth und Elsa Pataky mit Tochter India Rose und den Zwillingssöhnen Sasha und Tristan

