Muckis und Boxsack: Chris Hemsworth trainiert für "Avengers"

Chris Hemsworth (41) sorgt mal wieder für Wirbel im Netz! Am Donnerstag postete der Schauspieler ein Video auf Instagram, das ihn oben ohne, verschwitzt und voller Energie bei einer intensiven Boxsession in seinem Garten in Byron Bay zeigt. Der Leinwand-Hottie trägt nur Shorts und Trainingsschuhe und beweist mit kraftvollen Schlägen gegen einen schweren Sandsack, dass er auch abseits der Kinoleinwand wie ein Superheld agiert. Als kleinen Hinweis für seine Fans versah Chris das Ganze mit den Worten "'Avengers'-Aufwärmtraining" – was die Gerüchteküche rund um seine Rückkehr als Thor in "Avengers: Secret Wars" so richtig anheizt. In den Kommentaren überschlagen sich begeisterte Anhänger und spekulieren über das nächste Marvel-Abenteuer.

Obwohl Chris offiziell noch nichts zu einer erneuten Thor-Rolle bestätigt hat, nehmen viele Fans den schweißtreibenden Trainingsclip als unauffälligen Wink, dass der Gott des Donners ein Comeback feiern könnte. Reaktionen wie "Marvel ist nichts ohne Thor" und die Vorfreude auf ein mögliches Wiedersehen mit Loki zeigen, wie groß die Erwartungen sind. Seit Jahren gilt Chris als Fitnessvorbild und trainiert häufig zusammen mit seinem langjährigen Freund und Personal Trainer Luke Zocchi. Seine Work-outs teilt der Australier regelmäßig – nicht nur in sozialen Medien, sondern auch über seine eigene Fitness-App Centr.

Chris ist bekannt für seine harte Trainingsroutine, ohne die er sich einfach nicht wohlfühlt. In einem früheren Interview mit Australian Men's Health verriet er: "Mein Körper macht einfach schlapp, wenn ich nicht trainiere. Mir geht es ein paar Tage gut, und dann fangen die Beschwerden an." Ob Ausdauer- oder Krafttraining – Abwechslung ist ihm wichtig, denn er liebt es, immer neue Fitnesstrends auszuprobieren. Privat liegt Chris viel an seiner Familie, die ihm nach anstrengenden Actionrollen und den ständigen Reisen immer wieder einen Ruhepol bietet.

Chris Hemsworth, Schauspieler

Chris Hemsworth, Schauspieler

