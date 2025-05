Darum funktioniert Elsa Patakys Ehe mit Chris Hemsworth gut

Elsa Pataky (48) und Chris Hemsworth (41) führen seit 15 Jahren eine scheinbar traumhafte Ehe – doch hinter der Fassade steckt jede Menge Arbeit. Die Schauspielerin und der Hollywood-Star lernten sich Anfang 2010 kennen, heirateten noch im selben Jahr und leben heute mit ihren drei gemeinsamen Kindern in ihrem luxuriösen Anwesen in Byron Bay, Australien. Elsa sprach nun mit Hello! ganz offen über die Höhen und Tiefen ihrer Beziehung: "Ehe braucht konstante Arbeit, und man lernt eine Menge aus schwierigen Phasen", erklärte sie. Trotz des Glamours erleben auch sie nicht immer nur Sonnenschein, sondern mussten lernen, "gemeinsam zu wachsen" und aufeinander zuzugehen.

Die Entscheidung, Los Angeles hinter sich zu lassen und nach Australien zu ziehen, trafen Elsa und Chris ganz bewusst. "In Los Angeles erstickt einen die Arbeit", verriet Elsa einmal der News Corp. Alles drehe sich dort um die Filmbranche – sogar die Werbeplakate seien nur auf das Business ausgerichtet. Für sie stand allerdings fest, dass sie nur nach Australien gehen wollte, wenn sie auf einer Farm leben und reiten könne – ein Wunsch, den ihr Chris erfüllte. Das Familienleben steht bei beiden ganz klar im Fokus: Während Chris seinen Söhnen Tristan und Sasha das Surfen beibringt, geht Elsa regelmäßig mit Tochter India ausreiten.

Abseits vom roten Teppich sind Elsa und Chris ein bodenständiges Paar geblieben. Elsa sprach auch über die Herausforderungen des Elternseins: "Es ist körperlich anstrengend, aber wenn die Kinder älter werden, wird es eher psychisch herausfordernd", gab sie offen zu. Um gelassener zu bleiben, setzt sie inzwischen auf Meditation. Die Familie nimmt das Leben trotz der Anforderungen meist mit Humor: Erst vor wenigen Tagen sorgte Elsa für Lacher unter ihren Fans, als sie auf Instagram ein Video teilte, in dem sie und ihre Tochter beinahe von ihren Pferden in einen Bach gefallen wären – auf den Schrecken folgte lautes Lachen. Harmonie und Zusammenhalt werden bei ihnen großgeschrieben, wobei Elsa in Bezug auf ihre Ehe betonte: "Man muss Spaß finden, die kleinen Momente genießen und neugierig aufeinander bleiben."

Anzeige Anzeige

Instagram / elsapataky Chris Hemsworth und Elsa Pataky mit Tochter India Rose und den Zwillingssöhnen Sasha und Tristan

Anzeige Anzeige

Instagram / chrishemsworth Chris Hemsworth und Elsa Pataky mit ihren drei Kindern

Anzeige Anzeige

Anzeige