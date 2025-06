Chris Hemsworths emotionaler Clip: Abschied von Thor?

Chris Hemsworth (41), der seit über einem Jahrzehnt als Thor im Marvel Cinematic Universe (MCU) weltweit Fans begeistert, hat kürzlich ein Video veröffentlicht, das erneut Spekulationen über ein mögliches dramatisches Ende seines Donnergottes in "Avengers 5: Doomsday" anheizt. In dem auf YouTube geteilten Clip zeigt Chris eine emotionale Best-of-Montage seiner Momente als Thor, kombiniert mit Filmausschnitten, Behind-the-Scenes-Material und Interviews. Besonders auffällig war sein Dank an die Fans, in dem er ihre jahrelange Treue würdigt. Viele fragen sich nun, ob dies ein Abschiedsstatement sein könnte.

Die Gerüchte, dass Thor in "Avengers 5" sterben könnte, kursieren bereits seit längerem in Fanforen und Medien wie SuperHeroHype und Cinema Blend. Chris selbst hatte das Thema erstmals 2022 in einem Interview angesprochen, als er die Möglichkeit erwähnte, dass es vielleicht Zeit sei, sich von der ikonischen Rolle zu verabschieden. Diese Aussage zusammen mit dem kürzlich veröffentlichten Video lässt viele Fans vermuten, dass Thor ein ähnlich denkwürdiges Ende bevorstehen könnte wie Loki, der in "Avengers 3: Infinity War" von Thanos getötet wurde. Offizielle Bestätigungen gibt es bisher jedoch nicht.

Seit 2011 verkörpert Chris Hemsworth den Marvel-Helden Thor und wurde so zu einem der bekanntesten Gesichter des MCU. Der Vater von drei Kindern betont in Interviews immer wieder, wie wichtig ihm die Balance zwischen Familie und Karriere ist. Seine Anfangszeit als Thor war geprägt von intensivem Training und langen Aufenthalten fernab seiner Familie, wie der Schauspieler in der Vergangenheit zugegeben hat. Mit über zehn Jahren als Donnergott hat Chris nicht nur die Rolle, sondern auch das Marvel-Universum maßgeblich mitgeprägt. Nun bleibt abzuwarten, ob er im kommenden Film wirklich Abschied nimmt oder seine Reise als Thor fortsetzt.

Getty Images Der Cast von "Avengers: Endgame" am Chinese Theatre in Hollywood 2019

Getty Images Chris Hemsworth, September 2024

