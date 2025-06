Elsa Pataky erklärt: Darum lebt sie mit Chris in Australien

Elsa Pataky (48) hat enthüllt, warum sie und ihr Ehemann Chris Hemsworth (41) ihr Zuhause in Australien und nicht in ihrem Heimatland Spanien gefunden haben. Die Schauspielerin erklärte, dass das Paar ursprünglich vereinbart hatte, keines der beiden Heimatländer als gemeinsamen Wohnort zu wählen, da die Distanz zwischen Australien und Spanien zu groß sei. Doch Chris zeigte Elsa die Schönheit von Byron Bay an der Ostküste Australiens, und die Entscheidung fiel leicht: "Es war Liebe auf den ersten Blick. Es ist wie ein Paradies", so Elsa gegenüber realestate.com.au. Gemeinsam mit ihren drei Kindern hat sich das Paar dort seit ihrem Umzug ein idyllisches Leben aufgebaut.

Elsa beschrieb das Leben in Los Angeles, wo sie zuvor wohnten, als einengend. "In Los Angeles dreht sich alles nur um die Filmindustrie. Es kann einen völlig vereinnahmen", erklärte sie in einem Gespräch. Die Natur und Ruhe Australiens boten der Familie die Möglichkeit, einen Gang zurückzuschalten. Besonders begeistert zeigte sich Elsa von der Möglichkeit, ihrem Wunsch nach einem Leben nah an der Natur näherzukommen. Denn auch in ihrer Heimat wäre das schwierig gewesen: "In Madrid zu leben ist kompliziert, wenn man zuvor auf dem Land gelebt hat, mitten in der Natur. Das ist schwer." So konnte Chris sie mit dem Versprechen, auch Pferde auf ihrem Grundstück halten zu können, endgültig überzeugen. Ihr Anwesen, das 2014 auf einem 4,2 Hektar großen Grundstück erbaut wurde, hat einen Blick auf den Pazifik, Fitnessstudios innen und außen, sechs Schlafzimmer, ein Spa, ein Kino und eine Bowlingbahn und wird von den Einheimischen "Fortress Hemsworth" genannt.

Elsa und Chris scheinen nicht nur in ihrer Wohnsituation ein gutes Händchen für gemeinsame Entscheidungen zu haben. Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2010 teilen sie ihr Leben und meistern jede Herausforderung. Elsa betonte in der Vergangenheit, dass eine erfolgreiche Ehe viel Arbeit und Anpassungsfähigkeit erfordert. Dieses Zusammenspiel aus Arbeit an der Beziehung und der bewussten Wahl des Lebensumfelds scheint das Geheimnis ihres Eheglücks zu sein.

Getty Images Elsa Pataky und Chris Hemsworth bei den Filmfestspielen in Cannes, 2024

Instagram / elsapataky Chris Hemsworth und Elsa Pataky mit Tochter India Rose und den Zwillingssöhnen Sasha und Tristan

Instagram / elsapataky Elsa Pataky, Chris Hemsworth und ihre drei Kinder, Weihnachten 2024