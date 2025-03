Chris Hemsworth beeindruckt mit Surf-Skills in Australien.

Chris Hemsworth (41) ist Australier durch und durch. Das beweist der Schauspieler in neuen Aufnahmen, die TMZ vorliegen. Während auf der Südhalbkugel nämlich gerade der Sommer zu Ende geht, nutzt der Thor-Darsteller die letzten warmen Tage noch einmal, um richtig Sonne zu tanken. Wie ein Profi steht er dafür auf seinem Surfboard und reitet mit Geschick die Wellen in Byron Bay an der Ostküste Australiens – wie die Videos und Fotos zeigen, lässt er sich ab und zu von seinem Board ins kühle Nass fallen, bevor er sich dann wieder auf das Surfbrett hievt.

Die Liebe zum Ozean hat Chris auch an seine Familie weitergegeben. Denn obwohl er diesmal allein zu sein scheint, wurde er in der Vergangenheit schon öfter mit seinen Kids und seiner Ehefrau Elsa Pataky (48) am Strand gesehen. Zu Beginn des australischen Sommers im September teilte er sogar einige Schnappschüsse des Abenteuers auf seinem eigenen Instagram-Account. Ein Bild zeigte seine Zwillingssöhne Tristan und Sasha sowie Chris selbst auf ihren Surfboards im Wasser. Sie alle trugen die typischen Taucheranzüge und grinsten patschnass in die Kamera. Die Zwillinge zeigten sogar den altbekannten Surfer-Gruß!

Ein aktives Leben zu führen, scheint Chris sehr wichtig zu sein. Schon seit Jahren ist der Filmstar dafür bekannt, einen unglaublich durchtrainierten Körper zu haben – den er nebenbei immer wieder für seine eigene Fitnessmarke "Centr" in Szene setzt. Um seine Muskeln richtig aufbauen zu können, hat Chris in den vergangenen Monaten tief in die Tasche gegriffen und in seinem Haus ein Fitnessstudio einbauen lassen. Die hochmoderne Trainingsanlage nennt er "The Shed" und sie ist nicht nur für ihn, sondern auch für seine Freunde, seine Trainer, sein Team und natürlich seine Familie frei zugänglich.

Instagram / chrishemsworth Chris Hemsworth und seine Söhne im September 2024

Instagram / chrishemsworth Chris Hemsworth mit Ehefrau Elsa Pataky

