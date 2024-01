Monate her: Loris Karius hat Diletta einen Antrag gemacht

Sie lüften ein romantisches Geheimnis! Loris Karius (30) und Diletta Leotta (32) gehen schon seit einiger Zeit gemeinsam durchs Leben. Im vergangenen Jahr konnten sie in ihrer Beziehung einen großen Meilenstein verbuchen – der Torhüter und die Sportmoderatorin wurden im August erstmals Eltern. Das Paar durfte sich über eine Tochter freuen. Schon bald gibt es bei den Turteltauben wieder was zu feiern. Denn Loris und Diletta haben sich verlobt!

Die tollen Neuigkeiten gab die 32-Jährige via Instagram bekannt. Auf einem der Schnappschüsse hält sie stolz ihren Verlobungsring in die Kamera. Der Antrag ist schon einige Monate her, da Diletta auf den Bildern noch mit Babybauch zu sehen ist. "Ich habe Ja gesagt! Ich habe ein paar Monate gewartet, um es euch zu sagen, weil Loris und ich die Emotionen der Geburt von Aria so gut wie möglich erleben wollten, aber jetzt sind wir bereit, uns unserem neuen großen Ziel zu widmen, gemeinsam, als Familie!", schrieb die Beauty zu den Aufnahmen.

Bereits im Juni wurde gemunkelt, dass der 30-Jährige seiner Liebsten die Frage aller Fragen gestellt haben soll. Das ging aus Bildern hervor, die die damals hochschwangere Diletta am Strand zeigen. Bereits damals war auf dem Pic ein silberner Klunker zu sehen, der an Dilettas Finger glänzte.

Instagram / dilettaleotta Loris Karius und Diletta Leotta im Januar 2024

PHOTOPRESS / MEGA Diletta Leotta im Juni 2023

