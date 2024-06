Das weiß Luke Wilson über eine "Natürlich blond"-Fortsetzung

In der zweiteiligen Komödie "Natürlich blond" schlüpfte Luke Wilson (52) in die Rolle des Rechtsassistenten Emmett Richmond. Er spielte Seite an Seite mit Reese Witherspoon (48), die mit ihrem Part als Elle Woods eine Blondine verkörpert, wie sie im Buche steht. Schon mehrere Male wurden Spekulationen um einen dritten Teil der lustigen Romanze laut. Jetzt verrät der Bruder von Owen Wilson (55) als Gast bei der "Today-Show", was er über eine mögliche Fortsetzung der beliebten Filmreihe weiß. "Nun, da ist diese junge Newcomerin Barbie, mit der wir uns messen müssen", scherzt Luke und fügt die ernüchternde Botschaft hinzu: "Nein, ich habe selbst noch nichts gehört."

Im Jahr 2018 hatte Reese bestätigt, dass sie ihre Rolle als kultige Blondine für einen dritten Teil der "Natürlich blond"-Reihe wieder aufnehmen werde. Im Folgejahr ruderte sie gegenüber Entertainment Tonight zurück: Sie habe zwar eine Version des Drehbuchs gelesen, zum Dreh sei es jedoch zu diesem Zeitpunkt noch nicht gekommen. Luke habe vor ein paar Jahren mit Reese und einigen anderen Darstellern aus dem einstigen Cast gesprochen. "Ich denke, jeder wäre bereit, es zu machen. Aber Reese ist so ein scharfsinniger Mensch und ich glaube, sie will nur sichergehen, dass das Drehbuch wirklich gut ist, falls es fertig wird", plaudert der "Die Familie Stone – Verloben verboten!"-Darsteller gegenüber der Moderatorin Savannah Guthrie (52) aus.

Auch wenn ein dritter Teil der Liebeskomödie um Elle und Emmett noch in den Sternen steht, gibt es für die Fans der Filme einen Grund zur Freude: Auf einem Amazon-Event im Mai kündigte Reese eine Fortsetzung in Form einer Serie an! Diese wird sich zeitlich vor den beiden Filmen einordnen. Die "Walk the Line"-Darstellerin selbst wird als Produzentin beteiligt sein, ob sie auch als Schauspielerin zu sehen sein wird, ist noch unklar. Luke wäre jedenfalls nicht abgeneigt, an dem neuen Projekt mitzuwirken. Auf Guthries Vorschlag, der jungen Elle in dem Prequel einen Besuch aus der Zukunft abzustatten, antwortet der 52-Jährige: "Ja, oder ich könnte Emmetts Vater spielen oder so etwas in der Art? [Reese ist] großartig, also werden wir hoffentlich etwas machen."

Getty Images Die Besetzung von "Natürlich blond 2" bei der Filmpremiere im Juni 2003

Getty Images Reese Witherspoon, 14. Mai 2024

