Reese Witherspoon kündigt "Natürlich blond"-Fortsetzung an!

Endlich ist es offiziell! Der beliebte Klassiker "Natürlich blond" bekommt eine Fortsetzung in Form einer Serie. Nachdem einige Gerüchte zu einem möglichen Spin-off im Umlauf waren, macht es Hauptdarstellerin Reese Witherspoon (48) jetzt offiziell: Es gibt eine Fortsetzung. Auf einem Amazon-Event hebt die Schauspielerin den Stift eines Kollegen auf – mit folgenden Worten erinnert sie an eine ikonische Szene des Films: "Wenn man vor einer großen Gruppe von Leuten, die man beeindrucken will, nervös wird, braucht man sich nur zu bücken und zu schnipsen." Ein Clip von Variety auf der Plattform X zeigt den Moment der Verkündung. "Ich bin hier, um euch die großartigsten Neuigkeiten zu erzählen: Wir gehen mit Elle [Woods] zurück auf die Highschool", gibt sie bekannt.

Die neuen Folgen beleuchten das Leben von Protagonistin Elle vor ihrem Durchbruch als Jurastudentin. "Bevor sie die berühmteste Vegetarierin mit dem Sternzeichen Zwilling wurde, die ihren Abschluss an der Harvard Law School macht, war sie ein ganz normales Highschool-Mädchen der Neunzigerjahre", führt Reese aus. Die Fortsetzung entsteht in Zusammenarbeit mit Amazon und Hello Sunshine – zu sehen wird es die Story auf Prime Video geben. Die Beauty ist als Produzentin an dem Projekt beteiligt – ob sie auch als Schauspielerin mitwirkt, ist hingegen nicht bekannt. Wer die junge Elle spielen wird, teilen die Verantwortlichen ebenfalls nicht.

Damit ist die "Walk the Line"-Bekanntheit jobtechnisch voll ausgelastet. Auch privat soll die Schauspielerin im Jahr 2024 einiges geplant haben – sie soll nach der Trennung von Jim Toth (53) wieder auf der Suche nach einem Partner sein. "Sie wünscht sich, in 2024 jemanden Besonderen kennenzulernen und eventuell wieder sesshaft zu werden, aber aktuell gibt es keinen Druck für sie", verriet ein Insider gegenüber US Weekly.

Getty Images Reese Witherspoon, 14. Mai 2024

Getty Images Reese Witherspoon im Oktober 2023

