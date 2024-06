Der Rapper Julio Foolio wurde im Alter von 26 erschossen

Schockierende Nachrichten aus dem US-Bundesstaat Florida: Der Rapper Julio Foolio wurde ermordet. Wie Page Six berichtet, sei der "Ion Need Love"-Interpret heute, zwei Tage nach seinem 26. Geburtstag, auf dem Parkplatz eines Hotels in Tampa, Florida "überfallen" und angeschossen worden. Seinem Anwalt zufolge identifizierten zuständige Beamte wenig später die Leiche des Musikers. Zudem seien drei weitere Personen verletzt worden, diese befinden sich jedoch mittlerweile in einem "stabilen Zustand".

Am Freitag wurde Julio Foolio, mit gebürtigem Namen Charles Jones, 26 Jahre alt. Wie seiner Instagram-Story zu entnehmen ist, feierte er am Samstag mit Freunden zusammen in einer gemieteten Unterkunft. Wenig später sei die Party allerdings von der Polizei beendet worden. Doch Julio wollte bei einer anderen Party in einer anderen Location weiterfeiern – am geplanten Ort traf er jedoch nie ein.

Im Jahr 2016 veröffentlichte Julio seine ersten Aufnahmen. Große Erfolge erzielte er jedoch erst im Jahr 2020 mit der Veröffentlichung seiner Singles "Double That" und "SRT". In den sozialen Medien baute er sich über die Jahre eine große Fangemeinschaft auf. Auf seinem YouTube-Kanal verzeichnet der Künstler mehr als 600.000 Abonnenten.

