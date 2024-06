Deutschland im Fußballfieber: EM-Songs stürmen die Charts

Die Europameisterschaft ist in vollen Gange! Trotz täglich mehrerer Spiele können die Fans offenbar nicht genug von der Fußballstimmung bekommen. Denn laut Angaben der Offiziellen Deutschen Charts erfreuen sich derzeit zahlreiche EM-Songs großer Beliebtheit! Ganze sieben Fußballlieder haben es in die Top 100 geschafft. Besonders beliebt scheint der Herbert-Grönemeyer-Remix "Zeit, dass sich was dreht" von $oHo Bani und Ericson zu sein: Der Track steht momentan auf Platz eins der Hitliste. Dicht gefolgt von "Junge Baller": Der EM-Song von Ski Aggu (26) und Haaland936 kann sich Platz vier sichern.

Deutschland hat sichtlich das Fußballfieber gepackt, denn noch ein weiteres Lied schafft es in die Top 10. Mit ihrem Song "Baddies" knacken Luciano (30) und der britische Rapper Aitch Platz sieben der deutschen Charts. Nicht ganz so gut läuft es für den offiziellen EM-Titel von Meduza, One Republic und Leony (26). Ihr Lied "Fire" landet lediglich auf Platz 29. Dafür bekommt Major Toms Klassiker "Völlig Losgelöst" noch mal ordentlich Aufschwung. Der Track aus dem Jahr 1982 erobert den zwölften Platz der Charts.

$oho Bani und Ericson haben mit "Zeit, dass sich was dreht" Herbert Grönemeyers Klassiker neu interpretiert und damit sichtlich Erfolg. Schon vor wenigen Monaten bewies der deutsche Musiker Mut zur Innovation. Zum 40. Jubiläum seines Erfolgsalbums "4630 Bochum" veröffentlichte der Musikproduzent Neuinterpretationen zweier seiner Lieder. Den Hit "Flugzeuge im Bauch" ließ er von der Künstlerin Céline (24) neu performen. Aus dem Track "Männer" machte die Sängerin Dilla ihre eigene Version.

