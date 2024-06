Wegen Hirntumor: Kim Gloss stellte ihr Leben komplett um!

Vor wenigen Wochen machte Kim Gloss (31) ihren Hirntumor öffentlich. Nach ihrer überstandenen Operation erklärt die Influencerin nun, wie sie sich durch diese erschreckende Erfahrung verändert hat. "Ich habe wirklich meine Ernährung umgestellt [...], auf Zucker verzichtet, wenig Alkohol getrunken, komplett gesund gelebt und so viel Sport gemacht", berichtet die ehemalige DSDS-Kandidatin in ihrer Instagram-Story. Damit habe sie sich grundsätzlich besser gefühlt, allerdings habe sie in der Zeit vor dem Eingriff beim Sport mit Kreislaufproblemen zu kämpfen gehabt.

Heute sei Kim vor allem froh, die Prozedur hinter sich zu haben. Sie erinnert sich: "Einen Tag Intensivstation, dann drei Tage Krankenhausaufenthalt. Es ging eigentlich relativ schnell." Nun sei die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin auf dem Weg der Besserung, müsse aber in regelmäßigen Abständen MRTs machen. Komplett gesund sei sie noch nicht. "Ich habe natürlich immer noch Luft und Druck im Kopf. Ich habe täglich Kopfschmerzen, bin licht- und geräuschempfindlich. Aber es wird von Tag zu Tag besser", erzählt die 31-Jährige im Netz.

Inzwischen ist Kim voller Hoffnung, diese gesundheitliche Herausforderung gut hinter sich zu bringen. Doch vor der Operation hatte die Familienmutter mit einer Riesenangst gekämpft. Im Interview für "Exclusiv – Das Starmagazin" gab sie zu: "Als ich meine Kleine am Sonntagabend ins Bett gebracht habe, habe ich geweint. Ich habe einfach geweint. Man geht mit einem riesengroßen Respekt zu so einer OP. Das ist eine Hirn-OP, dein Kopf wird aufgemacht."

Anzeige Anzeige

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss im Januar 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de