Sänger Davido und seine Partnerin Chioma haben geheiratet!

Davido (31) feiert seine Liebe! Der Musiker, der vielen sicherlich durch seinen WM-Song "Hayya Hayya" bekannt ist, ist schon länger mit seiner Partnerin Chioma Rowland zusammen. Vor vier Jahren ging der Nigerianer vor seiner Liebsten auf die Knie und stellte ihr die Frage aller Fragen. Nun ist es endlich so weit: Davido und Chioma haben geheiratet! Auf Instagram teilt der Sänger einige Fotos mit seiner Braut: In mehreren Looks in traditioneller Kleidung heirateten die beiden in Lagos, Nigeria.

In den sozialen Medien gibt es schon etliche Eindrücke von der pompösen Hochzeit, die sogar einen eigenen Hashtag hat: #Chivido2024. Bereits in den vergangenen Tagen teilte David Adedeji Adeleke, wie Davido mit bürgerlichem Namen heißt, einige Eindrücke von den Pre-Wedding-Partys und heizte seinen Fans auf das große Fest ein. Zu der Star-Hochzeit kamen auch einige hochkarätige Gäste wie der ehemalige nigerianische Präsident und auch andere Abgeordnete!

Schon seit rund sieben Jahren sind Davido und Chioma ein Paar. 2019 begrüßten sie dann ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt: Sohn Ifeanyi. Etwa zwei Jahre später mussten sie dann einen schrecklichen Verlust verkraften – ihr Sohn ertrank in ihrem Pool. Im vergangenen Jahr durften sie sich dann aber über die Geburt ihrer Zwillinge freuen.

Getty Images Davido, Sänger

Instagram / davido Sänger Davido mit seiner Familie

