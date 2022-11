Im Pool ertrunken: Sänger Davido verliert seinen Sohn (3)

Für Sänger Davido muss es der schlimmste Schock gewesen sein! Der gebürtige Nigerianer ist in seinem Land einer der bekanntesten Musiker überhaupt und hat dort eine treue Fanbase. Mit seiner Lebensgefährtin Chioma Rowland durfte er 2019 einen kleinen Sohn auf der Welt begrüßen. Dieser hörte auf den Namen Ifeanyi. Doch nun müssen die beiden einen schrecklichen Verlust verarbeiten: Der Sohn von Davido und Chioma ist in einem Pool ertrunken!

Daily Mail berichtete, dass der dreijährige Ifeanyi am Montagabend in einem Swimmingpool in Lagos ertrunken sei. Der Junge soll sich mehrere Minuten unter Wasser befunden haben, bevor er ins Krankenhaus gebracht werden konnte, wo aber nur noch sein Tod festgestellt werden konnte. Ein Sprecher der Polizei äußerte sich bereits. "Es ist wahr, das Kind ist tot", lautete das schlichte Statement. Die Ermittlungen seien bereits im Gange und es gebe mehrere Vorladungen der Hausangestellten von Davido, verhaftet sei bisher aber niemand.

Vermutungen zufolge sollen Davido, der bürgerlich David Adeleke heißt, und seine Frau nicht zu Hause gewesen sein. Im Netz bekundeten aber schon prominente Freunde des Sängers ihr Beileid. Der ebenfalls nigerianische Musiker Paul Dairo schrieb: "Ich bin wirklich sprachlos. Das ist wirklich schmerzhaft". Ein Statement der Eltern gibt es bisher aber noch nicht.

Anzeige

Getty Images Davido, nigerianischer Sänger

Anzeige

Instagram / davido Sänger Davido mit seiner Familie

Anzeige

Getty Images Davido bei einer Show im Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de