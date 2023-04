Nach Tod seines Sohnes: Davido meldet sich mit neuem Album

Er machte eine sehr schwere Zeit durch! Davido (30), ein US-amerikanischer Sänger, der sich mit Songs wie "Fall" oder "Assurance" bei Afrobeat-Hörern einen Namen machte, verlor 2022 auf tragische Weise seinen Sohn. Das zuletzt dreijährige Kind war im Pool des Musikers auf dessen Anwesen ertrunken. In den vergangenen Monaten musste das Ausnahmetalent die tiefsitzende Trauer verarbeiten – ein Prozess, der wohl für immer anhält. Doch Davido sucht nun Ablenkung in der Musik und meldet sich mit einem neuen Album!

Im Talk mit CNN schildert der "Electricity"-Interpret, dass seine neue Platte den Titel "Timeless" besitzt. Er wünsche sich, dass sich sein neues musikalisches Werk zu einem Afrobeat-Klassiker entwickelt – und somit eben tatsächlich "zeitlos" werde. Auf Social Media bedankte sich der Sänger zuvor für die zahlreiche Unterstützung seiner Fans in der schwierigen Trauerphase, in der er sich befindet, und schrieb: "Ich schätze es wirklich so sehr."

Eine erste Single aus seinem neuen Album mit dem Titel "Champion Sound" hatte das Ausnahmetalent bereits im November 2021 veröffentlicht. Aufgrund der Todestragödie seines kleinen Sohnes wurde eine weitere Promotion seiner Musik gegen Ende des darauffolgenden Jahres auf Eis gelegt.

Getty Images Davido, Sänger

Instagram / davido Der Sohn von Davido auf einer Couch

