Diese Stars treten bei der WM-Eröffnungsfeier in Katar auf

Auf welche Liveacts dürfen sich die Fans bei der Eröffnungszeremonie in Katar freuen? Schon in wenigen Tagen ist es endlich so weit: Am 20. November geht die diesjährige Fußball-Weltmeisterschaft los, bei der auch Deutschland mit Spielern wie Leroy Sané (26) oder Mario Götze (30) vertreten sein wird. Das Auftaktspiel bestreiten Gastgeber Katar und Ecuador. Zudem ist eine große Eröffnungsfeier geplant, bei der auch einige Stars ihre Hits zum Besten geben werden. Nun wurde verkündet, welche Künstler die Fußball-WM eröffnen.

Wie Bild nun berichtete, ist eine große Vielfalt an musikalischen Darbietungen geplant. So sind die südkoreanische Band BTS sowie der US-amerikanische Rapper Lil Baby am Sonntag als große Hauptacts eingeplant. Weitere Auftritte werden von der kanadischen Schauspielerin und Sängerin Nora Fatehi, der aus Abu Dhabi stammenden Sängerin Balqees sowie der irakischen Sängerin Rahma Riad kommen. Die in Casablanca geborene Songwriterin Manal wird am Wochenende ebenfalls im Al-Bayt-Stadion in Al-Chaur auf der Bühne stehen.

Doch auch die beiden offiziellen WM-Hymnen dürfen während der Eröffnungsfeier natürlich nicht fehlen. So wird "Hayya Hayya" am Sonntag von der katarischen Sängerin Aisha, dem amerikanisch-nigerianischen Sänger Davido (29) und dem US-Künstler Trinidad Cardona vor großem Publikum performt werden. Zudem werden Reggaeton-Sänger Ozuna (30) und Rapper Gims ihren Song "Arhbo" zum Besten geben.

Getty Images Lil Baby, Rapper

Getty Images BTS im Februar 2020

Getty Images Nora Fatehi, Sängerin

