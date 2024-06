Haftbefehl: Chris Töpperwien wurde in München festgenommen

Chris Töpperwien (50) hat Probleme mit dem Gesetz. Wie Bild berichtet, wurde der Goodbye Deutschland-Star Mitte Mai am Flughafen in München festgenommen und nach Österreich ausgeliefert. Demnach soll aufgrund von Vorfällen aus dem Jahr 2021 ein europäischer Haftbefehl gegen ihn vorliegen, wegen dem er an die österreichische Justiz ausgeliefert wurde. Nur gegen eine Kautionszahlung von 25.000 Euro soll der Gastronom nach zwei Wochen Untersuchungshaft schließlich freigekommen sein. Nun wird der TV-Star am 8. Juli vor dem Landgericht Wiener Neustadt erwartet.

Worum es sich bei diesen Vorwürfen genau handelt, ist nicht bekannt. Allerdings erklärt die Tageszeitung, dass der Familienvater als Geschäftsleiter eines österreichischen Unternehmens agiert habe und ihm in dieser Funktion Betrug und Veruntreuung vorgeworfen werden. Chris lebt schon seit langem nicht mehr in Europa. Die TV-Bekanntheit wohnt mit seiner Frau Nicole und Söhnchen Lino in Los Angeles. Zur Gerichtsverhandlung muss er allerdings wieder nach Österreich fliegen, sonst könnte er seine Kautionszahlung verlieren.

Von der Veröffentlichung dieser neuen Erkenntnisse scheinen Chris und Nicole wenig beeindruckt zu sein. Die Bäckereibesitzerin teilte noch am selben Tag witzige Videos von ihrem Alltag in L.A. in ihrer Instagram-Story. Darin alberte sie erst mit ihrem Hündchen Toni rum und zeigte ihren Ehemann danach beim Shopping. In der Umkleide eines Ladens probierte der "Currywurstmann" ein lässiges Outfit an und scherzte mit seiner Angebeteten.

Anzeige Anzeige

Instagram / chris.toepperwien Chris Töpperwien und seine Partnerin mit ihrem Baby, Dezember 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / chris.toepperwien Chris Töpperwien, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Chris äußert sich bald zu den Vorwürfen? Ja. Ich bin gespannt, was er zu sagen hat. Nee. Das Thema ist zu heikel. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de