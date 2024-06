Prozess Anfang Juli: Chris Töpperwien wurde festgenommen

Diese Reise hat Chris Töpperwien (50) sich sicher anders vorgestellt. Wie Bild berichtet, wurde der Goodbye Deutschland-Star im Mai am Münchner Flughafen von der Polizei in Gewahrsam genommen. Der Grund: ein europäischer Haftbefehl mit dem Vorwurf des Betrugs und der Veruntreuung. Die Beamten lieferten den Unternehmer nach Österreich aus, wo er eine Zeit lang in U-Haft verbringen musste. Was ihm nun blüht, erfährt Chris Anfang Juli – dann startet der Prozess in Wien.



