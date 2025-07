Prinzessin Kate strahlt bei den Wimbledon Championships

Amanda Anisimova und Iga Swiatek liefern sich ein packendes Finale bei den Wimbledon Championships. Dabei können sie sich über royale Unterstützung freuen: Prinzessin Kate (43) verfolgt das Match in der Royal Box. Sie erscheint am vorletzten Tag des Turniers in einem cremeweißen Ensemble, bestehend aus einem strukturierten Oberteil und einem plissierten Midi-Rock, passend kombiniert mit einer Anya Hindmarch-Handtasche und beigen Pumps. Als Schirmherrin des All England Lawn Tennis and Croquet Club trägt sie außerdem die traditionelle grün-lila Ansteckschleife.

Das Wimbledon-Finale der Frauen bietet Fans des Tennissports und prominenten Gästen gleichermaßen eine aufregende Bühne. Auch wenn Kate in diesem Jahr nicht von ihren königlichen Familienmitgliedern begleitet wird, zeigen sich doch andere A-Promis auf den Rängen. Billie Jean King (81), eine Vorreiterin des Tennissports, verfolgt das Spiel auf dem Platz neben der Frau von Prinz William (43). Olympionike Mo Farah genießt den 13. Tag des historischen Turniers von einem Platz oberhalb der 43-Jährigen.

Wimbledon ist für Kate mehr als nur ein repräsentativer Termin: Selbst eine begeisterte Tennisspielerin, verbindet sie mit dem Turnier viele besondere Momente. Bereits seit ihrer Hochzeit mit Prinz William im Jahr 2011 ist Kate Dauergast bei dem sportlichen Highlight und beeindruckt stets sowohl mit ihrer Anwesenheit als auch mit ihrer Garderobe. 2016 übernahm sie den Posten als Schirmherrin des Tennisklubs von Queen Elizabeth II. (✝96).

Getty Images Prinzessin Kate bei den Wimbledon Championships 2025

Getty Images Billie Jean King und Prinzessin Kate bei den Wimbledon Championships 2025

ActionPress / Whatling, James Pippa Middleton, Prinzessin Charlotte und Prinzessin Kate, Juli 2024

