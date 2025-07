Streit mit Justin: Blake Lively fordert geheime Befragung

Blake Lively (37) hat durch ihren Anwalt am Freitag, den 11. Juli, einen Antrag eingereicht, damit ihre bevorstehende Befragung in einem vertraulichen Umfeld stattfindet. Das geht aus Dokumenten hervor, die People vorliegen. Geplant ist, dass die Schauspielerin am 17. Juli im Rahmen von Rechtsstreitigkeiten mit Justin Baldoni (41) aussagen wird. Blakes Team schlägt vor, dass die Anhörung an einem nicht öffentlich zugänglichen Ort stattfindet, um Sicherheit und Privatsphäre zu garantieren. Dieser Schritt folgt auf Vorschläge von Justins Anwalt, Bryan Freedman, die Befragung öffentlich zu machen, um Aufmerksamkeit zu generieren und Einnahmen für wohltätige Zwecke zu erzielen.

Wie aus den Gerichtsunterlagen hervorgeht, wirft die Schauspielerin Justins Team vor, das Verfahren bewusst zu einem öffentlichen Spektakel machen zu wollen. Ihr Anwalt betont, dass derartige Taktiken unangemessene Ablenkungen schaffen und sogar Sicherheitsrisiken darstellen könnten. Zudem wird darauf hingewiesen, dass Blake sich bereits umfassend auf ihre Zeugenaussage vorbereitet hat. Justins Vertreter hingegen beharren darauf, dass die Befragung öffentlich stattfinden und die Schauspielerin zu ihren Anschuldigungen Stellung nehmen müsse. Der Streit zwischen den Parteien eskaliert damit weiter, insbesondere da Blakes Vorwürfe gegenüber Justin schwerwiegender Natur sind.

Justin Baldoni steht im Zuge der Auseinandersetzungen seit Monaten massiv in der Kritik. Angestoßen durch Blakes Vorwürfe der sexuellen Belästigung und Vergeltung, wurden auch seine Gegenklagen abgewiesen, was sein Team dazu zwang, seine Strategie zu überdenken. Justins Anwalt kündigte an, die Faktenlage rigoros prüfen und Blake unter Eid befragen zu wollen. Die Spannungen zwischen den beiden Schauspielern, die während des Films It Ends With Us entstanden, sind mittlerweile weit entfernt von professionellem Respekt – ein klares Zeichen dafür, wie sehr dieser Fall in Hollywood Wellen schlägt.

Anzeige Anzeige

T. JACKSON / BACKGRID Justin Baldoni und Blake Lively am Set von "It Ends With Us" im Januar 2023

Anzeige Anzeige

ActionPress / Backgrid Blake Lively, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Baldoni, 2018