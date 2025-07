Leyla Lahouar verteidigt Vermarktung ihrer Hochzeit mit Mike

Leyla Lahouar (29) und Mike Heiter (33) planen, ihre Hochzeit in Italien mit ihren Fans zu teilen – und das in großem Stil. Neben einem Livestream der Feierlichkeiten soll nach dem großen Tag auch eine vierteilige Doku veröffentlicht werden. Doch nicht alle Follower der Realitystars sind begeistert von der umfassenden medialen Vermarktung. In einer Instagram-Story reagiert Leyla nun auf die Kritik. "99 Prozent der Influencer nehmen ihre Fans bei schönen Ereignissen mit und genauso haben wir das auch gemacht", verteidigt sie ihr Vorhaben und fügt hinzu: "Egal wie wir es machen, es wird immer Leute geben, die das falsch finden."

Für das Paar sei dies lediglich eine Möglichkeit, ihre Liebe mit anderen zu teilen. Leyla betont, dass sie ihre Hochzeit aus Überzeugung mit ihren Fans teilt. Frei nach dem Motto: Wem es nicht passt, der muss nicht zuschauen. "Am Ende ist niemand gezwungen, irgendwas von uns anzuschauen. Wir freuen uns einfach, unsere Liebe so teilen zu können, wie sie ist", stellt sie klar. Zumal haben die beiden Social-Media-Stars bereits eine kleine Zeremonie ganz für sich allein gehabt: Am vergangenen Wochenende gaben sie sich bereits standesamtlich das Jawort. Im Anschluss wurde mit Freunden und Familie gefeiert und nur wenige Fotos schafften es ins Netz.

Ende August ist es endlich so weit: Mike und Leyla werden sich vor der traumhaften Kulisse der Amalfiküste das Jawort geben. Für den großen Tag ist bereits alles vorbereitet: Die Braut hat gleich mehrere Kleider in petto, dazu die passenden Schuhe der Luxusmarke Jimmy Choo, die sie in Venedig geshoppt hat. Auch an den Details soll es nicht mangeln – so plant das Paar eine fünfstöckige Hochzeitstorte. Nur die Flitterwochen sind noch nicht unter Dach und Fach. "Eigentlich wollten wir zuerst nach Thailand und dann auf die Seychellen, aber das gestaltet sich gerade sehr schwierig. Deshalb müssen wir jetzt schauen, was wir machen und die Zeit bis dahin ist knapp", verkündete Leyla erst kürzlich auf Instagram.

Instagram / babaclass Leyla Lahouar und Mike Heiter, Mai 2025

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar bei ihrem Junggesellinnenabschied

TikTok / leylaheiter Mike Heiter und Leyla Lahouar, Juli 2025