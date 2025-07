Sängerin Madeline Juno postet erste Bilder ihrer Hochzeit

Madeline Juno (29) ist frisch verheiratet. Die "Grund genug"-Interpretin hat vor Kurzem ihrem Partner Marco Lesche das Jawort gegeben. Auf Instagram teilt sie nun einen kleinen Einblick in die Feierlichkeiten mit ihren Fans. Auf den Bildern posiert das Brautpaar auf einer Terrasse in einer Naturoase. Die Musikerin trägt ein schulterfreies, weißes Kleid mit filigranen Verzierungen, während ihr Angetrauter einen schwarzen Zweireiher zum Besten gibt. Zu den Fotos schreibt die Sing meinen Song-Bekanntheit: "Ich durfte die Liebe meines Lebens heiraten und unsere Lieblingsmenschen waren mit dabei. [...] Worte reichen nicht, um auszudrücken, wie dankbar wir sind. Für immer wir zwei."

Neben den romantischen Augenblicken zeigt Madelines Post auch einige witzige Momente ihrer Hochzeit. Auf einem Bild sitzt sie in ihrem Brautkleid auf dem Klo und gestikuliert belustigt mit den Händen. Ein Clip zeigt außerdem, wie sie mit ihrem Ehemann tanzt, wobei Marco seine Liebste antwerkt. Der Spaß scheint bei der Feier also nicht zu kurz gekommen zu sein.

Die Beziehung der beiden war auch schon Thema in der Sendung "Sing meinen Song". Im Gespräch mit Johannes Oerding (43) verriet Madeline einst, wie der Bassist um ihre Hand angehalten hatte. "Wir waren in Japan. Und ich dachte, wir fahren einfach nur in den Urlaub", erzählte sie. Doch als die zwei Musiker bei einem besonders schönen Tempel außerhalb von Kyoto waren, ging Marco auf die Knie. Im Vorhinein hatte er sich zudem das Einverständnis von Madelines Vater bei einem Angelausflug eingeholt.

Instagram / madelinejuno Madeline Juno, Sängerin

Instagram / madelinejuno Marco Lesche und Madeline Juno bei ihrer Hochzeit

RTL / Markus Hertrich Der "Sing meinen Song"-Cast 2025