Liam Payne hinterließ zwei geheime Alben vor seinem Tod

Liam Payne (✝31), einst Mitglied der weltweit erfolgreichen Boyband One Direction, hinterließ gleich zwei unveröffentlichte Alben, die er kurz vor seinem tragischen Tod im Oktober 2024 aufgenommen hatte. Ein Album entstand gemeinsam mit dem Songwriter Jamie Scott in London, das andere wurde in Florida und Schweden produziert. Laut Daily Mail enthalten die Aufnahmen möglicherweise intime Einblicke in die letzten Lebensmonate des zu früh verstorbenen Sängers.

Ob die Alben veröffentlicht werden, ist bisher ungewiss. Laut einer Quelle in der Musikindustrie laufen Gespräche darüber, einige der Tracks im Zusammenhang mit Liams posthumer Teilnahme an der Netflix-Show Building The Band zu veröffentlichen. Wie Daily Mail berichtete, soll eines der Alben während einer viermonatigen Phase der Genesung im vergangenen Jahr entstanden sein. Zu dieser Zeit lebte Liam mit seiner langjährigen Freundin Kate Cassidy in Florida und hatte sich einer strikten Routine verschrieben, um zu seiner Gesundheit zurückzufinden. Dieses Album soll besonders persönliche und intime Einblicke in Liams Leben geben.

Liams tragischer Tod in einem Hotel in Buenos Aires und die Umstände rund um diesen Vorfall sind weiterhin Gegenstand von Diskussionen und Ermittlungen. Zwei Männer, die beschuldigt werden, ihm kurz vor seinem Tod Drogen geliefert zu haben, warten Berichten zufolge noch immer auf ihren Prozess in Argentinien.

MEGA / Will / Palace Lee Liam Payne, Musiker

Courtesy of Netflix Kelly Rowland, Liam Payne und Nicole Scherzinger in einer Folge von "Building the Band"

Instagram / kateecass Kate Cassidy und Liam Payne im Disneyland 2024