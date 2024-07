Wie steht Chris Töpperwiens Ehefrau zu seiner Verhaftung?

Hat Chris Töpperwiens (50) Verhaftung Auswirkungen auf seine Ehe? Der Goodbye Deutschland-Star wurde Mitte Mai in München aufgrund von Vorfällen im Jahr 2021 festgenommen und nach Österreich ausgeliefert. Seine Frau Nicole ist deswegen wohl ordentlich mitgenommen, erklärt ein Insider gegenüber Bild. "Chris ist es gewohnt, dass er mit seiner Art Kritik abbekommt. Sie nicht. [...] Nicole ist erschüttert von den Geschehnissen der vergangenen Wochen", so die Quelle. Eigentlich wollte der Unternehmer einen Neuanfang in seinem Leben mit der Ehe mit seiner Liebsten, die er 2022 heiratete, starten – doch nun habe ihn "seine dunkle Vergangenheit eingeholt".

Mittlerweile ist die Reality-TV-Bekanntheit wieder aus der österreichischen Untersuchungshaft entlassen – rund zwei Wochen soll er im Gefängnis gesessen haben. Wie das Boulevardblatt erfahren haben will, soll Chris' Mutter ihn für eine Kaution in Höhe von 25.000 Euro rausgeholt haben. Außerdem sollen sich seine Schwiegereltern für ihn eingesetzt haben, indem sie ihm eine Meldeadresse in Österreich verschafften, da angeblich "dringende Fluchtgefahr" herrschte. Ebenso soll sich der Sender VOX per Mail für die Entlassung des sogenannten "Currywurstmannes" eingesetzt haben.

Bis zu seiner Verhaftung im Mai lebte Chris zusammen mit seiner Frau und dem gemeinsamen Sohn Lino in den USA. Eine kurzzeitige Rückkehr nach Deutschland plante er laut Bild aufgrund eines großen Jobangebotes. Wie ein Insider berichtete, sei er wohl als Ersatzkandidat für das diesjährige Sommer-Special des Dschungelcamps vorgesehen gewesen. Für seine Teilnahme hätte er angeblich eine Gage von rund 100.000 Euro bekommen – doch das scheint sich für das Reality-Sternchen wohl erledigt zu haben...

Instagram / chris.toepperwien Chris Töpperwien im März 2022

Instagram / chris.toepperwien Chris Töpperwien, TV-Bekanntheit

