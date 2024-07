Jade Goodys Witwer Jack Tweed wird zum allerersten Mal Papa

Jack Tweed (37) hat freudige News zu verkünden! Der Witwer von der Reality-TV-Bekanntheit Jade Goody (✝27) bestätigt gegenüber The Sun, dass er und seine Partnerin Ellie Sargeant ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. "Ich wollte schon immer Kinder haben. Ich bin so aufgeregt", erklärt Jack im Interview mit dem Newsportal. Zwar befinde sich Ellie erst in der achten Woche und damit in einem sehr frühen Stadium der Schwangerschaft, jedoch wollte Jack nicht mehr länger mit seinem Familienglück hinterm Berg halten.

In dem Interview plaudert der 37-Jährige sogar die süße Geschichte aus, wie er von der Schwangerschaft seiner Freundin erfuhr: "Ich kam von der Arbeit nach Hause, und sie gab mir ein kleines Geschenk. Es war so etwas wie eine kleine Schachtel." Eigentlich hatte er ein Gebäckstück darin erwartet, jedoch erblickte er stattdessen ein kleines Baby-Outfit mit der Aufschrift "Ich liebe Papa". "Ich wusste eine Minute lang nicht, was los war, und dann fiel es mir endlich ein, und ich dachte: 'Ja!'", erzählt der werdende Papa nun voller Freude.

Obwohl mit dem baldigen Nachwuchs für ihn eine aufregende Zeit beginnt, ist diese auch mit tiefer Trauer verbunden. Jade und er waren zwei Jahre vor ihrem Tod, im Jahr 2007, eigentlich auch in freudiger Erwartung – doch Jade verlor das Kind im Mutterleib. "Das war natürlich schrecklich, denn ich habe Jade über alles geliebt, und ich habe mich so darauf gefreut, dass wir ein Kind zusammen haben", erinnert sich Jack im Interview und fügt nachdenklich hinzu: "Der Gedanke, dass so etwas wieder passieren könnte, macht mir ein bisschen Angst."

Getty Images Jack Tweed, November 2010

Getty Images Jade Goody und Jack Tweed im Februar 2009

