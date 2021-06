Jade Goodys (✝27) Witwer schlägt ein neues Kapitel auf! Im März 2009 verlor die britische Reality-TV-Darstellerin ihren Kampf gegen den Gebärmutterhalskrebs. Einen Monat zuvor hatte sie noch ihrem Partner Jack Tweed (34) das Jawort gegeben. Zwölf Jahre nach Jades Tod hat Jack nun eine neue Frau kennengelernt. Im März hatte er in einem Interview seine junge Beziehung zu Alee Jeffreys öffentlich gemacht. Nun gibt es auch das erste Paarfoto.

Die aus Essex stammende Britin postete am Mittwoch ein gemeinsames Bild mit Jack. Der Anlass dafür war sein 34. Geburtstag. "Happy Birthday, mein Liebster", schrieb die Blondine zu dem Schnappschuss in ihrer Instagram-Story. Während Alee direkt vorm Spiegel steht, posiert Jack hinter ihr auf einer Treppe – beide grinsen in die Kamera.

Gegenüber The Sun schilderte der Brite, wie gut ihm seine neue Freundin tut: "Sie ist ein wirklich nettes Mädchen. Wir reden jeden Tag und es ist wahrscheinlich das Ernsteste, worauf ich mich seit Jade eingelassen habe." Er gab aber auch zu, dass es ihm schwerfalle, eine feste Partnerschaft einzugehen, weil er oft noch Dinge mit seiner verstorbenen Frau vergleichen würde. "Ich werde Jade nie vergessen", betonte Jack.

Getty Images Jack Tweed, November 2010

Getty Images Jade Goody und Jack Tweed im Februar 2009

Getty Images Jack Tweed bei der "'Jackass 3D"-Premiere in London

