Wieder in festen Händen: Romina Mina zeigt ihren Freund!

Romina Mina will ihre Liebe nicht mehr länger verstecken! Via Instagram macht die ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmerin ihre neue Beziehung offiziell. Die Influencerin teilt zwei süße Pärchenbilder, auf denen sie und ihr Liebster Arm in Arm posieren. Auf dem einen Foto schmachten sich die beiden verliebt an. "Die Liebe ist eine Blume. Man muss sie wachsen lassen", zitiert Romina unter dem Post den Sänger John Lennon (✝40).

Die Fans sind von dem Liebes-Outing begeistert. Unter dem Beitrag tummeln sich zahlreiche Glückwünsche. "Alles Gute für euch", schreibt beispielsweise ein Follower. "Babygirl, freue mich so für dich! Alles Gute euch", kommentiert ein weiterer User. "Ganz viel Glück euch beiden", wünscht zudem ein erfreuter Fan. Reality-TV-Kollege Max Bornmann ermahnt Romina hingegen scherzhaft: "Verkack es nicht, er sieht nett aus!" Im Gegensatz zu Romina steht ihr neuer Partner nicht im Rampenlicht. Seinem Instagram-Profil ist zu entnehmen, dass er in Düsseldorf wohnt.

Eine Leidenschaft scheinen die beiden auf jeden Fall miteinander zu teilen: die Liebe zum Sport. Sowohl Romina als auch ihr Partner gehen regelmäßig gerne ins Fitnessstudio. Im vergangenen Jahr nahm sich die ehemalige Temptation Island-Verführerin einer besonders großen sportlichen Herausforderung an: Beim Fame Fighting stieg sie gegen Vanuschka Klein in den Ring. Schlussendlich musste sich die TV-Bekanntheit jedoch geschlagen geben – in der zweiten Runde kassierte sie einen Leberhaken und musste sich übergeben.

Instagram / romiinaa.x Romina Mina im August 2023

Panama Pictures Romina Mina beim Fame Fighting 2023

