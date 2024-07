"Chinatown"-Drehbuchautor Robert Towne stirbt mit 89 Jahren

Hollywood nimmt Abschied von Robert Towne. Der Schauspieler und Drehbuchautor ist mit 89 Jahren verstorben. Das teilte seine Pressevertreterin in einem Statement mit, wie unter anderem Deadline berichtet. Robert sei bereits am vergangenen Montag verstorben und "friedlich im Kreise seiner Familie eingeschlafen". Genaueres ist zu den Todesumständen noch nicht bekannt. Der US-Amerikaner wurde Mitte der 70er-Jahre bekannt und lieferte die Drehbücher für gleich mehrere Blockbuster. Das Skript für "Chinatown" brachte ihm sogar einen Oscar ein. Des Weiteren wurde seine Arbeit mit dem Golden Globe und dem BAFTA ausgezeichnet.

Robert galt als zurückhaltend, aber perfektionistisch. Seine Arbeitsweise war in der Filmbranche beinahe berüchtigt, denn er mied Besprechungen und tauchte stattdessen lieber unter, um seine Drehbücher zu verfassen. Dank "Chinatown" verband ihn eine jahrzehntelange Freundschaft mit Stars wie Jack Nicholson (87), der in dem Streifen unter der Regie von Roman Polański (90) die Hauptrolle spielte. Später arbeitete er aber auch an den ersten beiden "Mission: Impossible"-Filmen mit und drehte den Actionfilm "Tequila Sunrise" mit Michelle Pfeiffer (66) und Kurt Russell (73).

Roberts spezieller Charakter zeigte sich wohl vor allem während der Arbeit an dem Drehbuch zu "Greystoke – Die Legende von Tarzan, Herr der Affen". Die Komödie von 1984 stellte sich in der Produktion als schwierig heraus – Robert soll gleich mehrere Jahre an dem Skript gearbeitet haben, aber bis zum Schluss immer wieder mit dem Regisseur in Diskussionen geraten sein. Weil er nicht wollte, dass sein Name mit dem Projekt in Verbindung stand, zog er seinen Namen raus und gab stattdessen im Abspann den Namen seines Hundes P.H. Vazak an. Unter dem Pseudonym war er dann sogar für einen weiteren Oscar nominiert, gewann diesen aber nicht.

Robert Towne bei den Writers Guild Awards 2016

Robert Towne im Juni 2015

