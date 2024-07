Heart-Sängerin Ann Wilson macht Krebsdiagnose öffentlich

Besorgniserregende Neuigkeiten von Ann Wilson (74). Die Sängerin der Band Heart ist an Krebs erkrankt. Die schreckliche Nachricht verkündet sie ihren Fans mittels eines Instagram-Beitrags. "Liebe Freunde, ich habe mich kürzlich einer Operation unterzogen, um etwas zu entfernen, das, wie sich herausstellte, krebsartig war", schreibt sie und fügt hinzu: "Die Operation war erfolgreich und ich fühle mich großartig, aber meine Ärzte raten mir jetzt zu einer vorbeugenden Chemotherapie und ich habe mich dazu entschlossen, sie zu machen". Um sich vollständig zu erholen, werde sie sich dem Rampenlicht fernhalten.

Zudem macht die 74-Jährige deutlich, dass sie ihrer Leidenschaft nur vorübergehend den Rücken kehren wird. Die für dieses Jahr geplanten Termine der "Royal Flush"-Tour der Band werden auf 2025 verschoben – denn bis dahin möchte Ann wieder auf der Bühne stehen. "Bitte wisst, dass ich auf jeden Fall plane, 2025 wieder auf der Bühne zu stehen. [...] Ich danke euch allen für die Unterstützung. Dies ist nur eine Pause. Ich habe noch viel mehr zu singen", erklärt sie hoffnungsvoll. Weiter werde sie sich zu ihrer Krebsdiagnose nicht äußern.

Ann ist bereits seit rund 50 Jahren in der Musikbranche tätig. Anfang der 1970er-Jahre trat die Kalifornierin der Band White Heart bei. Fünf Jahre später brachten sie ihr erstes Album auf den Markt, allerdings unter dem veränderten Bandnamen Heart, unter dem die Gruppe bis heute bekannt ist. Die Inhaberin eines Sterns auf dem Hollywood Walk of Fame versuchte sich auch als Solistin. Mit dem Song "Surrender To Me" landete sie in den 80ern unter den Top zehn der US-amerikanischen Single-Charts.

Ann Wilson, März 2018

Die Mitglieder der Band Heart, April 2024

